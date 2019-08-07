14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Таиланде показался затопленный храм с большой статуей Будды (видео)
В стране — крупнейшая засуха за последнее десятилетие.
Тысячи людей съезжаются к «скрытому» храму в Таиланде, который внезапно появился на месте обмелевшего водохранилища.
Паломники молятся у 4-метровой статуи Будды, туристы делают снимки.
О храме под водой в провинции Лопбури было известно и раньше. Он был затоплен около 20 лет назад, когда неподалеку возвели дамбу. Затем, в 2015 году, храм немного показался над водой во время засухи.
В центральном Таиланде продолжается сильная засуха. По словам метеорологов, она самая крупная за последние десять лет. Водохранилище заполнено всего на 3%. Местные жители обеспокоены — оно питало больше полумиллиона гектаров земли, а сейчас может обеспечить только 3 тысячи гектаров.
Анна Лысенко