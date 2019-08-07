Минтруд: с 2018 года объем поддержки семей с детьми существенно вырос​​​​​​​

В министерстве обратили внимание, что опубликованное ранее Росстатом исследование касалось периода с 2013 и 2017 гг., то есть не учитывало произошедшие с января 2018 года нововведения в системе соцподдержке семей. Между тем, как отмечается в заявлении, ключевой акцент в работе по снижению бедности в стране делается именно на выводе из этой категории семей с детьми.
В Минтруде напомнили, что с 1 января 2018 года для семей, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, введены ежемесячные выплаты на первенца. Кроме того, нуждающиеся семьи могут использовать средства материнского капитала на ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка.
Размер выплаты равен установленному в регионе прожиточному минимуму ребёнка (в среднем по России это 11,2 тыс. рублей). Такое пособие выплачивается семьям до достижения ребенком полуторагодовалого возраста.
В 2019 году критерий нуждаемости для этой категории граждан был увеличен до двух прожиточных минимумов, а период выплаты — до достижения ребёнком трёхлетнего возраста, что с января 2020 года позволит увеличить количество потенциальных получателей пособий. По оценке министерства, процент охвата семей увеличится с 45−46% до 70%. То есть 70% семей при рождении первого ребенка смогут использовать такой механизм финансовой поддержки.
С 2018 года семьи с невысокими доходами получили возможность получать ежемесячную денежную выплату в размере величины регионального прожиточного минимума в случае рождения третьего или последующих детей. Эти выплаты семьи получают также до достижения ребёнком возраста трёх лет.
«Кроме того, по-прежнему существенной и востребованной мерой является предоставление материнского (семейного) капитала, размер которого в 2019 году составляет 453 тыс. рублей», — говорится в заявлении.
Эта мера действует в России с 2007 года, и по данным на 1 мая 2019 года сертификаты на маткапитал уже получили более 9,2 млн семей.
С 1 января 2018 года в России введён и ряд новых жилищных программ для семей с детьми — например, снижение ставки ипотечного кредита до 6% годовых для семей, где родился второй или третий ребёнок. А с 1 января 2019 года введена программа списания с ипотечного долга за счёт государства 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка.
В министерстве уверены, что эти меры «создают условия для повышения уровня доходов семей с детьми». Кроме того, по итогам анализа пилотных проектов по снижению уровня бедности в регионах, могут быть выработаны и новые меры поддержки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с 2015 года фиксируется снижение уровня детской бедности — доли несовершеннолетних, проживающих в малоимущих домохозяйствах: с 27,4% в 2015 году до 26,7% в 2016-м и до 26% в 2017 году. В России в целом уровень бедности снизился с 13,2% в 2017 году до 12,9% в 2018-м.