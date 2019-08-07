15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Редких лягушек Лоа спасли в последний момент
Их осталось всего 14.
В Чили спасли от вымирания лягушек Лоа, переселив последних представителей вида из дикой природы в зоопарк.
Редкие животные обитали на берегу реки Лоа на севере страны, страдающем от засух. Их осталось всего 14 особей. В зоопарке Сантьяго им создадут все условия для восстановления популяции.
По подсчетам ученых IPBES, в течение ближайших десятилетий на Земле может исчезнуть миллион видов растений и животных, притом что сегодня на планете существует всего около 8,7 млн видов.
Анна Лысенко