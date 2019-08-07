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15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редких лягушек Лоа спасли в последний момент

Их осталось всего 14.

В Чили спасли от вымирания лягушек Лоа, переселив последних представителей вида из дикой природы в зоопарк.

Редкие животные обитали на берегу реки Лоа на севере страны, страдающем от засух. Их осталось всего 14 особей. В зоопарке Сантьяго им создадут все условия для восстановления популяции.

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Из-за потери естественных мест обитания около трети видов лягушек на Земле могут исчезнуть навсегда. Земноводных спасают в зоопарках, а когда популяция восстанавливается, возвращают обратно в дикую природу.

По подсчетам ученых IPBES, в течение ближайших десятилетий на Земле может исчезнуть миллион видов растений и животных, притом что сегодня на планете существует всего около 8,7 млн видов.

Анна Лысенко

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