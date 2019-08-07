15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница рисует милые 3D-картины у себя на ладони (фото)
На каждый рисунок у нее уходит 2−4 часа.
Южноафриканская художница Янта Найкер прославилась в соцсетях благодаря своей фантазии и необычным техникам рисования.
К примеру, Янта часто создает миниатюрные 3D-картины прямо у себя на руке, помещая в ладонь крохотных животных, насекомых и различные предметы.
В своих работах она использует акварельные карандаши, акриловую краску и гелевые ручки. На каждую картину у нее уходит от 2 до 4 часов.
Екатерина Гура