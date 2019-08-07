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15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница рисует милые 3D-картины у себя на ладони (фото)

На каждый рисунок у нее уходит 2−4 часа.

Южноафриканская художница Янта Найкер прославилась в соцсетях благодаря своей фантазии и необычным техникам рисования.

К примеру, Янта часто создает миниатюрные 3D-картины прямо у себя на руке, помещая в ладонь крохотных животных, насекомых и различные предметы.

В своих работах она использует акварельные карандаши, акриловую краску и гелевые ручки. На каждую картину у нее уходит от 2 до 4 часов.

Екатерина Гура

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