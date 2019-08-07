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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Серферы забыли об океане ради реки в Канаде (видео)

Здесь можно прокатиться на приливной волне.

Серфингисты из Канады, США, Австралии, Англии и Франции регулярно приезжают на реку Птикодьяк в юго-восточной части канадской провинции Нью-Брансуик. Это место с мутной водой и не самыми живописными пейзажами заменяет им пляжи Калифорнии или Нового Южного Уэльса.

Все дело в феномене, который наблюдается на Птикодьяке каждое лето. Аномально высокая приливная волна (или бор) высотой до 2 метров дважды в день катится вверх по течению со скоростью от 5 до 13 километров в час. Это то, что нужно для опытных серферов, чтобы прокатиться в необычном месте.

Очевидцы засняли двух серферов, успешно прокатившихся на реке, и поделились видео в соцсетях. На записи слышны аплодисменты и крики, которыми наблюдатели приветствуют спортсменов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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