15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Серферы забыли об океане ради реки в Канаде (видео)
Здесь можно прокатиться на приливной волне.
Серфингисты из Канады, США, Австралии, Англии и Франции регулярно приезжают на реку Птикодьяк в
Все дело в феномене, который наблюдается на Птикодьяке каждое лето. Аномально высокая приливная волна (или бор) высотой до 2 метров дважды в день катится вверх по течению со скоростью от 5 до 13 километров в час. Это то, что нужно для опытных серферов, чтобы прокатиться в необычном месте.
Очевидцы засняли двух серферов, успешно прокатившихся на реке, и поделились видео в соцсетях. На записи слышны аплодисменты и крики, которыми наблюдатели приветствуют спортсменов.
Анна Лысенко