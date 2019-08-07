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Слонов и кабанов уличили в нападениях на домашний скот
По мнению авторов, исследователи уделяют внимание защите домашних животных от хищников, а на других нападающих обращают мало внимания.
Нападать на домашний скот могут не только хищники, но также и всеядные кабаны и травоядные слоны. Это выяснили американские ученые, которые опросили несколько сотен фермеров: четверть опрошенных в Мьянме и Кении сталкивалась со слонами, убивающими животных, а австралийские фермеры сообщили о трети ягнят, которых в отдельные годы убивали дикие свиньи. При этом слоны на скот нападают случайно, а вот кабаны — охотятся, пишут ученые в PLoS Biology.
Чаще всего на домашний скот нападают дикие хищники — псовые и кошачьи. Также известно и о нападениях хищных птиц (например, по всему миру на скот нападают орлы и грифы, а вот в Новой Зеландии плохая репутация у попугаев кеа) и даже приматов (они, однако, происходят довольно редко). Нападения хищников достаточно хорошо изучены, поэтому существует и довольно много методов решения этой проблемы: доступ им ограничивают с помощью отпугивателей, усиленной охраны животных, а также установки проволочных изгородей под электрическим током.
Как пишут Шари Родригес (Shari L. Rodriguez) и Кристи Сэмпсон (Christie Sampson) из Университета Клемсона, есть еще два вида, которые регулярно нападают на домашний скот и наносят серьезный ущерб фермерам: азиатские и африканские слоны и дикие свиньи (кабаны). Причины у них, однако, разные.
Также исследователи опросили 371 мьянманских фермера: о потерях рассказали пять человек, а еще у 63 человек (17 процентов) как минимум один из соседей, по их собственным словам, лишился
А вот всеядные дикие свиньи убивают домашних животных не случайно, а ради пропитания: они едят телят, ягнят и козлят. Исследования, которые проводились в Австралии, показали, что в отдельные годы дикие свиньи убивали от 32 до 42 процентов новорожденных ягнят. При этом свиньи не только убивают домашний скот, но и могут заражать его опасными инфекциями.
Несмотря на серьезность проблемы, методам решения конфликтов между людьми, слонами и кабанами, по мнению авторов работы, не уделяется такого же внимания, как сохранению домашнего скота от хищников; также никак не решается проблема огромных убытков вследствие атак слонов и диких свиней. Ученые, поэтому, призывают обратить внимание на животных, которые не относятся к хищным видам, но при этом также могут нападать на домашний скот. Возможно, уточняют они, против них могут быть действенны те же методы защиты.
Ранее биологи придумали эффективный способ отпугивания африканских слонов от больших деревьев, которые те ломают и выворачивают с корнем во время кормежки. Животных отогнали от деревьев с помощью ульев с медоносными пчелами: насекомые кусают слонов в чувствительные места, после чего те предпочитают с ними не связываться.
Екатерина Русакова
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