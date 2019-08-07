Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Летчики вызывают дождь, чтобы потушить пожары «Авиалесоохрана» при помощи самолетов Ан-26 искусственно вызывает дожди
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
10Первый День рождения панд в истории Московского зоопарка
16:34 (мск), источник: N + 1

Слонов и кабанов уличили в нападениях на домашний скот

По мнению авторов, исследователи уделяют внимание защите домашних животных от хищников, а на других нападающих обращают мало внимания.

Источник: webandi/СС0

Нападать на домашний скот могут не только хищники, но также и всеядные кабаны и травоядные слоны. Это выяснили американские ученые, которые опросили несколько сотен фермеров: четверть опрошенных в Мьянме и Кении сталкивалась со слонами, убивающими животных, а австралийские фермеры сообщили о трети ягнят, которых в отдельные годы убивали дикие свиньи. При этом слоны на скот нападают случайно, а вот кабаны — охотятся, пишут ученые в PLoS Biology.

Новости
Видео дня: большой кабан роется в мусорном баке в Гонконге

Чаще всего на домашний скот нападают дикие хищники — псовые и кошачьи. Также известно и о нападениях хищных птиц (например, по всему миру на скот нападают орлы и грифы, а вот в Новой Зеландии плохая репутация у попугаев кеа) и даже приматов (они, однако, происходят довольно редко). Нападения хищников достаточно хорошо изучены, поэтому существует и довольно много методов решения этой проблемы: доступ им ограничивают с помощью отпугивателей, усиленной охраны животных, а также установки проволочных изгородей под электрическим током.

Как пишут Шари Родригес (Shari L. Rodriguez) и Кристи Сэмпсон (Christie Sampson) из Университета Клемсона, есть еще два вида, которые регулярно нападают на домашний скот и наносят серьезный ущерб фермерам: азиатские и африканские слоны и дикие свиньи (кабаны). Причины у них, однако, разные.

Слоны убивают домашних животных случайно, когда пытаются добраться до хранящегося в доме зерна или приходят кормиться на поля. Ущерб от этих посещений, однако, весьма велик: 25 процентов кенийских фермеров сообщили о том, что слоны убивали принадлежавший им скот.

Также исследователи опросили 371 мьянманских фермера: о потерях рассказали пять человек, а еще у 63 человек (17 процентов) как минимум один из соседей, по их собственным словам, лишился из-за слонов домашнего скота.

Новости
Слоны и обезьяны в Израиле перешли на мацу

А вот всеядные дикие свиньи убивают домашних животных не случайно, а ради пропитания: они едят телят, ягнят и козлят. Исследования, которые проводились в Австралии, показали, что в отдельные годы дикие свиньи убивали от 32 до 42 процентов новорожденных ягнят. При этом свиньи не только убивают домашний скот, но и могут заражать его опасными инфекциями.

Несмотря на серьезность проблемы, методам решения конфликтов между людьми, слонами и кабанами, по мнению авторов работы, не уделяется такого же внимания, как сохранению домашнего скота от хищников; также никак не решается проблема огромных убытков вследствие атак слонов и диких свиней. Ученые, поэтому, призывают обратить внимание на животных, которые не относятся к хищным видам, но при этом также могут нападать на домашний скот. Возможно, уточняют они, против них могут быть действенны те же методы защиты.

Ранее биологи придумали эффективный способ отпугивания африканских слонов от больших деревьев, которые те ломают и выворачивают с корнем во время кормежки. Животных отогнали от деревьев с помощью ульев с медоносными пчелами: насекомые кусают слонов в чувствительные места, после чего те предпочитают с ними не связываться.

Екатерина Русакова
.

 Химики синтезировали золотые нановодоросли толщиной в два атома
Слонов и кабанов уличили в нападениях на домашний скот
Путин призвал Зеленского прекратить обстрелы населения Донбасса
Удар током убил тысячу свиней на тюменской ферме
Туристки выпали из катера в Сочи во время фотосессии
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Филиппа Киркорова
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Тарантино погулял по Кремлю и назвал любимый русский фильм
Здоровье
Врач объяснил, чем опасен арбуз Россия, по данным статистики, входит в десятку стран, активно выращивающих арбузы. Этот продукт очень популярен в нашей стране.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
На трассе М-4 «Дон» проходят облавы на водителей (не ГИБДД) В ходе рейда, который продлился всего шесть часов, приставам удалось изъять на месте у неплательщиков несколько автомобилей
Кино
Шарлиз Терон — 44: за что мы ее любим Знаменитая голливудская актриса отмечает день рождения — «Кино Mail.ru» рассматривает фото звезды и вспоминает, за что весь мир любит Шарлиз Терон
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Дети
Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Телеведущая и певица снялась с маленьким Майклом в рекламе
Леди
Максим Виторган отдыхает в Греции с молодой возлюбленной Влюбленные проводят отпуск вместе.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь