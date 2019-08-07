Британцы, которые женаты уже 80 лет, поделились секретом счастливого брака

В начале августа в Великобритании свою 80-ю годовщину брака отпраздновали 102-летний Джек и 100-летняя Джоан Бэр. По некоторым данным, они являются рекордсменами страны по количеству лет, прожитых в браке.
Супруги отметили свой юбилей в кругу родных и близких в доме престарелых в деревушке Кодсолл, графство Стаффордшир, куда они переехали весной.
Как рассказала их 75-летняя дочь Гилл, Джек и Джоан поженились всего за месяц до начала Второй мировой войны, и это обстоятельство сказалось на их привязанности друг к другу.
После окончания войны они больше не расставались. В дом престарелых они тоже согласились переехать только при возможности жить вместе.
Супруги отмечают, что им очень повезло найти друг друга, и свой брак они считают абсолютно счастливым. Джоан рассказала, что секрет их прекрасных отношений очень прост — говорить друг с другом, не замалчивать проблемы и никогда не ложиться спать сердитыми.