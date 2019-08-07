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19:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Может, референдум объявить?». Рига не знает, куда деть котов Ушакова

Нил Ушаков покинул пост мэра и оставил в Рижской думе двух котов. У главного кандидата на кресло градоначальника — аллергия на котов. Судьба животных остается неясной.

Источник: BBC News Русская служба

Котов Нил Ушаков взял из приюта в 2011 году, примерно через год после прихода в Рижскую думу. «Все давно шутили, что один кот — латыш, второй — русский», — цитирует его агентство LETA. Одного кота назвали Мурисом, второго — Кузей. Муриса в Рижской думе считают интеллигентным интровертом, Кузю — звездой.

Они «участвовали» в пресс-конференциях мэра, свободно общались с журналистами, не стеснялись камер, гуляли по столам, снимались для рекламы города, встречались с гостями градоначальника и украшали его Фейсбук-страничку. Со временем за котами закрепился неформальный статус «официальных рижских котов».

В начале апреля 2019 года Ушакова отстранили от исполнения обязанностей мэра, в июне он официально покинул Рижскую думу и перешел на работу в Европарламент. Котов Нил Ушаков оставил в своем бывшем офисе в Рижской думе.

Кузя (слева) и Мурис | Источник: BBC News Русская служба

Несколько месяцев многолетние партнеры по коалиции — партии «Согласие» (партия Ушакова) и «Честь служить Риге» — пытались поделить кресло мэра, однако никому не удавалось собрать большинство голосов. В это время коты продолжали жить в офисе градоначальника, где почти никого не было.

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В августе перевес оказался на стороне конкурентов «Согласия», а самым вероятным кандидатом на пост мэра стал действующий вице-мэр Олег Буров. Ему удалось пока удается заручиться поддержкой большинства.

У Бурова на котов аллергия, по его словам, котам не место на столе мэра, а заботиться о животных должна фракция «Согласия» или какая-нибудь семья.

Буров предложил Русской службе Би-би-си и другие варианты: выдвинуть котов на пост мэра или провести референдум по вопросу их выселения.

«Безусловно, есть люди, которые очень любят кошек, безусловно, можно надеяться на то, что они за тебя проголосуют, это важный пиар-ход. Но если мы говорим о самих кошках, о животных, то, думаю, кошкам нужна постоянная забота, они должны быть среди людей круглосуточно, а не только в рабочее время, — продолжает потенциальный градоначальник. — Хочу сказать, что, по-моему, на гербе Риги были львы. Давайте не будем менять акценты».

В пресс-службе Рижской думы сообщили, что официальным владельцем животных является Нил Ушаков — так записано в их документах.

Нил Ушаков не смог ответить на вопросы Русской службы Би-би-си о котах, поскольку находится в отпуске. Однако он пообещал сделать это позже, когда в Риге появится новый мэр.

Пока судьба котов остается неясной, они продолжают жить в приемной мэра. За ними ухаживает секретарь, корм оплачивает сам Ушаков. Сотрудники думы говорят, что коты очень соскучились по людям.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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