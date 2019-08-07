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23:09 (мск), источник: РИА Новости

Костромская школьница передала алименты отца приюту для животных

БРЯНСК, 7 авг — РИА Новости. Школьница из Костромы Виктория Яковлева отдала в местный приют для животных алименты, которые ранее выплатил ей отец.

Источник: РИА Новости

Девушка является волонтером в приюте «Добрые руки». По словам 15-летней школьницы, задолженность по алиментам, которую взыскали с ее отца, как только разобрались с потерянными документами, составила около 20 тысяч рублей. Еще 2 тысячи для приюта добавила ею мама.

«Приюту помогали и раньше. Всегда перечисляла алименты, и дальше будем так же перечислять. Я просто очень люблю животных», — рассказала она РИА Новости.

Она отметила, что не считает это поступком, а помогать животным хочет «более серьезно».

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