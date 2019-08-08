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09:39 (мск), источник: Индикатор

Археологи увеличили возраст четырех сел Ополья почти на 500 лет

Ученые Института археологии РАН показали, что села Ополья обладают почти тысячелетней историей. Полученные в результате раскопок данные свидетельствуют о том, что поселения были основаны в XI—XII вв.еках, в то время как первые письменные упоминания о них относятся к XVI веку, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Indicator.Ru.

Источник: РИА "Новости"
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«Есть представление, что единственные “узлы прочности” исторического развития от древности до наших дней — это старые русские города. Ранее считалось, что сеть сельских поселений была неустойчива и территории современных сел неинтересны для археологического изучения. Мы впервые проследили историю поселений, которые сложились в самом начале Руси», — отметил директор Института археологии РАН Николай Макаров.

В XII веке помимо Киева и Новгорода новым политическим центром Руси становится Волго-Окское междуречье. Один из его центров — Суздаль — возник на возвышенности с исключительно плодородными землями, которые были полностью очищены от леса и получили название «Ополье». Вся территория Владимирского ополья уже в конце I тысячелетия н.э. была покрыта сетью больших поселений. Площадь некоторых достигала 15−19 га и превышала размеры средневековых малых русских городов. Часть этих поселений прекратила свое существование, но некоторые существуют и до сегодняшнего дня.

Для исследований археологами были выбраны четыре села возле Суздаля: Гнездилово, Вышеславское, Туртино и Глебовское.
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Первые упоминания о них попадаются в земельных грамотах 1530−1550-х годов. Известно, что села были крупными поселениями с собственными сельскими старостами, приходскими храмами и священниками. Три из них были во владении суздальского архиерейского дома (Гнездилово, Туртино, Глебовское), и одно — во владении суздальского Покровского монастыря (Вышеславское).

Археологические работы показали, что история этих сел начинается в домонгольскую эпоху. Все четыре изначально формировались как большие поселения, площадь которых во второй половине XII — XIII веков составляла от 8 до 15 га. Найденная в селе Гнездилово шпора XIII—XIV вв.еков может служить доказательством того, что среди местных жителей были не только крестьяне, но и военные. Деталь навершия рукояти меча с серебряным декором XI века говорит о том, что среди обитателей могли быть и представители знати.

На памятниках археологии XIII — XIV веков больших перерывов в развитии не обнаружено. Это говорит о том, что все четыре поселения пережили монгольское нашествие.

Вероятно, они были сожжены; часть населения, скорее всего, была уничтожена или угнана. Однако села быстро восстановились, и следов столетнего опустошения, как во Владимире, нет.

В XVIII веке их территория расширилась. Сформировалась новая планировка с расположением усадеб вдоль широких улиц. Участки, занятые усадьбами в предшествующее время, частично оказались за пределами застройки — на открытых пространствах в центре села.

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