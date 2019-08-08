02:24 (мск), источник: Известия
Мы берем это на улицах: как шаурма стала любимым фастфудом в России
Почему россияне перестали бояться отравлений и придумали культ мяса в лаваше.
В подмосковных Люберцах оперативники обнаружили подпольный цех по заготовке мяса для шаурмы. На производстве использовалась просроченная курятина, а работниками были в основном нелегальные мигранты, не имевшие медицинских книжек. По результатам рейда, проведенного Роспотребнадзором осенью 2018 года, выяснилось, что в 251 проверенной торговой точке нарушаются
Всего за несколько лет шаурма из недорогого перекуса, часто сомнительного качества, превратилось в культовое блюдо.
Для этого созданы многочисленные карты, рейтинги и обзоры лучших киосков, которые набирают миллионы просмотров на YouTube.
Внутри сообщества шаурму нередко называют пищей богов и священным свитком. Пытаясь обыграть трепетное отношение потребителей к мясу в лаваше, владелица пермского кафе навлекла на себя гнев местной епархии, которая пожаловалась на оскорбление чувств верующих в рекламе заведения.
В епархии заявили, что решили обратиться в полицию
В мае о полезности шаурмы спорили врачи. По мнению диетолога Сергея Обложко, шаурма сочетает в себе все элементы, необходимые организму. Как отмечает диетолог, овощи, куриное мясо и некалорийные соусы являются хорошим способом перекусить в ритме большого города. Однако есть две проблемы, мешающие считать шаурму диетическим блюдом: большое количество масла и тесто на концах шаурмы. Другой
В 1990-е шаурма была обычной едой вокзалов и вещевых рынков.
Хотя в действительности организовать подобное было бы в разы сложнее и дороже, чем закупать курицу у производителей.
Не внушали доверия и условия, в которых шаурма готовилась: в палатке находился один работник, которые заворачивал мясо в лаваш и одновременно брал деньги. Фактически это блюдо всегда продавало себя само: маркетинговая активность вокруг шаурмы набрала обороты лишь с появлением соцсетей и была инициирована скорее потребителями, чем продавцами.
Снос палаток в Москве в 2016 году называли шаурмагеддоном. Тогда в одночасье были разобраны сотни ларьков, в которых торговали шаурмой. Одновременно с этим продажей шаурмы заинтересовали крупные ресторанные сети и фудмаркеты. Небольшие кафе массово переименовали шаурму в донер и продолжили торговлю на первых этажах жилых зданий и офисных центров.
Чтобы найти лучшую шаурму в Даниловском районе Москвы, корреспондент «Известий» воспользовалась популярным приложением «Где шаверма», в котором тысячи точек с донерами рассортированы по количеству положительных отзывов. В очереди за шаурмой стояла работница коммунальных служб в оранжевом жилете, мужчина в деловом костюме, парень спортивного телосложения и интеллигентный седовласый мужчина в очках в тонкой оправе. Шаурмист, представившийся Аббасом, работает в этой точке примерно пять месяцев. До этого он трудился сантехником в Краснодаре, а раньше работал в Турции. Чтобы освоить новую профессию, ему потребовалась пара недель. Азам приготовления шаурмы обучал брат, который занимается этим уже несколько лет.
«В день я готовлю от 20 до 70 лавашей с мясом. Устаю, конечно, сильно, бывает, что весь день не присесть. Смена у нас по 12 часов каждый день, выходных нет. Работаем круглосуточно. Я прихожу к 9 утра, а мой сменщик вечером и работает всю ночь. Раньше я и сам работал по ночам», — рассказал Аббас.
Агрессивных посетителей в ночные часы он не замечал и думает, что во многом это связано с тем, что раньше он носил густую бороду. После того как Аббаса перевели в дневную смену, от растительности на лице он решил избавиться.
«Краснодар — прекрасный город, а в Москве мне нравится гораздо меньше, да я и ничего не вижу здесь толком. Успеваю только прийти домой поспать, чтобы утром снова отправиться на работу. Конечно, долго в таком ритме не проработаешь, я надеюсь за полтора года поднакопить на подготовку к сдаче на права, чтобы устроиться таксистом: и денег больше, и свободного времени», — считает продавец шаурмы.
По его словам, мужчин за шаурмой приходит немного больше, чем женщин. Достаточно часто люди приходят парами, а многие узнали о ларьке как раз через приложение. Говорит, что недовольные посетители еще ни разу приходили, а постоянных клиентов он знает в лицо. На обед Аббас каждый день готовит себе шаурму — судя по его телосложению, от ежедневного ее потребления за полгода он не поправился.
Шаурма снискала популярность благодаря низкой цене. В 1990-х и начале нулевых годов это был самый доступный стритфуд после
«Современная молодежь, которая увлекается гастрономией, начала пробовать не только традиционную шаурму, но и ее разновидно.
сти, тот же дюрум. Благодаря стартаперам шаурма у молодого поколения перестала вызывать скверные ассоциации, как это было десяток лет назад. Несмотря на то что многие шаурму ругают, практический каждый ее ел, иногда втихаря. На сегодняшний день это, наверное, самый популярный российский стритфуд, даже несмотря на то что это блюдо турецкой кухни, родившееся в Германии", — отметил Кузнецов.
«Бургеры выходят чуть дороже, американский фастфуд приелся, а шаурма в целом достаточно безвредное блюдо. Жарить на гриле — это самый безопасный способ приготовления, потому что нет прямого контакта с маслом. Свежие овощи, понятный соус, тонкая лепешка — это более чем нормальная и не слишком калорийная еда», — добавил
В фудкортах и гастромаркетах это блюдо появилось
«Эксперименты с шаурмой и тем более
Шаурма — блюдо, которое затронуло все социальные слои, а в гастромаркеты ходят люди совершенно разного возраста и дохода: и хипстеры, и студенты, и бизнесмены.
Люди часто берут еду, которую они знают, благодаря сформировавшейся привычке", — пояснил Кузнецов.
В случае если одно из блюд окажется некачественным или невкусным, тень ляжет на весь гастромаркет: у покупателя испортится впечатление обо всех точках.
«Репутацию можно потерять за один день, если купить сомнительную бобину и отравить людей, они перестанут ходить. Маленькие точки обычно стоят в проходных местах, где нет задачи работать на постоянных гостей. Я ем шаурму раз в месяц точно. Причем беру ее где угодно, никаких опасений у меня на этот счет. За всю жизнь я ни разу не сталкивался с отравлениями. Разве что
Идея превратить шаурму в ресторанное блюдо давно витала в воздухе, и сделать нечто подобное пытаются многие
«Всегда и во все времена самые выдающиеся
Что касается шаурмы, или шавермы, способ ее приготовления может быть вполне гастрономическим, отмечает Раппопорт. Для этого в ближайшем будущем рестораторам придется отойти от первого представления об этом блюде как о лаваше, майонезе и начинке и сосредоточиться на его внутреннем содержании.
«Интересно, что существуют абсолютно разные представления, что такое шаверма. На сегодняшний день для большинства