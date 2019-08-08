Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Русский национальный характерКак наши пословицы и поговорки отражают славянскую душу и откуда пошли стереотипы о русских
Фоторепортажи
12На территории воинской части в Красноярском крае прогремел взрыв
26Светлое прошлое
14:12 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Долг им в руки

Верховный суд разрешил не штрафовать банки за жесткую работу с заемщиками.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В отличие от коллекторов, банки не должны штрафоваться за нарушения закона о взыскании долгов физлиц, считает Верховный суд (ВС). По сложившейся практике судебные приставы штрафовали за чрезмерное воздействие на должников как коллекторские агентства, так и банки. Слом тенденции, уверены эксперты, приведет к злоупотреблениям со стороны банковских работников.

В обзоре судебной практики портала «Гарант» в начале недели появилась информация о прецедентном решении Верховного суда. Как следует из материалов дела, в 2015 году заемщик взяла в Плюс-банке автокредит, по которому перестала платить.

В 2018 году сотрудники банка, пытаясь взыскать задолженность, в социальной сети начали отправлять должнику сообщения, а также размещали записи на страницах ее знакомых, «оказывая на нее психологическое давление с использованием нецензурных выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство», в том числе «с использованием угроз применения физической силы и причинения вреда здоровью».

Также банк взаимодействовал с третьими лицами, «допустив при этом раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности, ее взыскании и других персональных данных должника неограниченному кругу лиц».

После того как должник пожаловалась в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) на нарушения законодательства по взысканию просроченной задолженности (230-ФЗ), приставом УФССП по Республике Башкортостан в отношении банка был составлен протокол об административном правонарушении. Суд первой инстанции оштрафовал банк на 20 тыс. руб., вышестоящие судебные инстанции подтвердили правомерность решения.

Однако банк оспорил эти действия в Верховном суде, который признал, что со стороны банка были допущены нарушения 230-ФЗ, однако указал, что субъектами ч. 1 ст. 14.57 КоАП (где определяются меры наказания) являются «кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций)». Плюс-банк не являлся «субъектом вмененного административного правонарушения», и штраф был отменен.

Вопрос о правомерности распространения данной нормы КоАП на кредитные организации до решения ВС поднимался неоднократно.

Банки наравне с коллекторами штрафовала ФССП, однако ЦБ считал, что кредитные организации штрафоваться не должны (см. «Ъ» от 31 августа 2017 года).

Для устранения коллизии Минюстом был разработан законопроект, который должен был убрать спорную формулировку. Однако Банк России не поддержал его в части распространения административной ответственности на кредитные организации. Тогда в ЦБ заявили, что «право применения регулятором мер воздействия к кредитным организациям», в том числе при нарушении положения 230-ФЗ, «уже содержится в законе “О Центральном банке”» (см. «Ъ» от 19 февраля).

Вчера в ЦБ сообщили, что «работа над законопроектами продолжается» и «вопрос разграничения полномочий находится в стадии межведомственного согласования». В Минюсте отметили, что «после завершения процедуры согласования законопроект будет в установленном порядке внесен в Правительство РФ».

Предоставить данные по привлечению к ответственности банков за нарушение 230-ФЗ в ЦБ отказались, поскольку эти сведения «не относятся к публичной информации».

Вместе с тем, по данным ЦБ, за полгода регулятор получил от граждан более 74 тыс. жалоб на банки, из которых 3,12 тыс. касалось нарушений при взыскании. При этом в отношении банков регулятором за все виды нарушений было вынесено всего 133 протокола об административном правонарушении и 13 предписаний об устранении нарушений.

ФССП настаивает, что правила, установленные 230-ФЗ, «распространяются на всех участников соответствующих правоотношений, в том числе кредитные организации». За первое полугодие 2019 года служба получила более 1,36 тыс. обращений граждан о нарушениях при взыскании долгов банками, было возбуждено 42 дела об административных правонарушениях. По шести делам судами назначены штрафы на общую сумму 235 тыс. руб., по 11 делам производство прекращено.

Эксперты отмечают, что решение ВС несет в себе значительные риски.

«С позиции смысла нормы закона непонятно, по каким причинам кредитные организации должны исключаться из перечня субъектов ответственности, — говорит руководитель проектов юридической группы “Яковлев и партнеры” Андрей Набережный.— Она вводилась для того, чтобы защитить должников от нарушений при взыскании долгов».

«Суды первых инстанций, несомненно, будут руководствоваться постановлением ВС при вынесении решений, — отмечает глава “Юридического бюро № 1” Юлия Комбарова.— Фактически дан “зеленый свет” агрессивному стилю работы отделов взыскания банков».

По мнению господина Набережного, позиция ВС позволит сотрудникам банков не сдерживать себя в методах получения денежных средств, в итоге это может привести к повторению скандальных историй с «черными» коллекторами, только действовать будут уже банки.

По словам гендиректора агентства ЭОС Антона Дмитракова, в перспективе это решение может негативно отразиться и на коллекторских агентствах, ведь со стороны банков возможны нарушения закона, а «общественное мнение, вероятнее всего, припишет все нарушения коллекторам».

Светлана Самусева, Андрей Райский

Банки стали чаще судиться с заемщиками «по мелочи»
Во время загрузки произошла ошибка.
21 мая© Ньюстюб
 Германия жестко ответила России
Кремль раскрыл подробности разговора Путина с Зеленским
В Минобороны назвали причину взрыва на полигоне
В Гидрометцентре предупредили о погоде второй половины августа
Хабиб отреагировал на заявление Кадырова о роли имама Шамиля
Названы самые грязные города России
В Сети перечислили самые раздражающие отцовские шутки
Пенсионерка сутки простояла в трясине, отпугивая медведя рыком
Здоровье
Мужчине по ошибке сделали обрезание За ошибку врачей он получил компенсацию в 20 тыс. фунтов (примерно 1,5 млн рублей).
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
Очень красивые «Жигули»: фото уникального ВАЗ-2102 Есть такие автомобили, мимо которых пройти сложно. Они притягивают взгляд, заставляют рассмотреть детали
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна раскритиковала «Юмориста» Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями от просмотра дебютной картины Михаила Идова с подписчиками в инстаграме
Недвижимость
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
В России подскочили цены на жилье
Популярные темы на «Детях»
Без слов.... 381
Дружба детей и разное отношение к этому родителей 205
Чудовище, а не ребенок 186
Забавные картинки 175
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь