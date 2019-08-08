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06:50 (мск), источник: РИА Новости

На Аляске в бутылке нашли послание времен СССР, пишут СМИ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На западе Аляски нашли бутылку с посланием времен СССР, сообщает телеканал «Вести: Приморье» со ссылкой на приморские СМИ.

Отмечается, что капсулу времени с запиской, датированной 20 июня 1969 года, обнаружили на днях в заливе Шишмарев.

По информации телеканала, отправитель служил на Русском флоте Дальневосточного пароходства на плавбазе «Сулак». Автор послания передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.

«Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», — говорится в конце письма.

Отмечается, что плавбазу «Сулак» построили в Японии в 1966 году, однако в 1992 году ее списали и продали на металлолом.

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