11:47 (мск), источник: ТАСС
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Опрос показал, что наибольшей популярностью пользуются британские и шотландские кошки.
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Британские и шотландские кошки пользуются наибольшей популярностью в РФ, при этом большинство любителей кошек живут в Москве,
Несмотря на то, что большинство жителей России заводят беспородных животных — каждая вторая кошка (55%) в стране не имеет определенной породы, — среди породистых питомцев у россиян тоже есть свои любимцы, отметили в
«Второе место по популярности занимают представители британской породы (11%), затем идут шотландцы (8%). Замыкают пятерку породы
По информации Mail.ru Group, большинство любителей кошек живут в Москве,
Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася. Котов чаще всего называют: Барсик, Кузя, Вася, Сема и Рыжик.
По данным