Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Летчики вызывают дождь, чтобы потушить пожары «Авиалесоохрана» при помощи самолетов Ан-26 искусственно вызывает дожди
Фоторепортажи
12Умер Рутгер Хауэр
10Первый День рождения панд в истории Московского зоопарка
11:47 (мск), источник: ТАСС

Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России

Опрос показал, что наибольшей популярностью пользуются британские и шотландские кошки.

Источник: CC0/

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Британские и шотландские кошки пользуются наибольшей популярностью в РФ, при этом большинство любителей кошек живут в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Об этом свидетельствуют результаты опроса Mail.ru Group, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Статья
Кошки против гравитации. Фотоподоборка

Несмотря на то, что большинство жителей России заводят беспородных животных — каждая вторая кошка (55%) в стране не имеет определенной породы, — среди породистых питомцев у россиян тоже есть свои любимцы, отметили в пресс-службе.

«Второе место по популярности занимают представители британской породы (11%), затем идут шотландцы (8%). Замыкают пятерку породы мейн-кун (3%) и сибирская (3%)», — говорится в сообщении.

По информации Mail.ru Group, большинство любителей кошек живут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске и Екатеринбурге. Однако самыми «кошколюбивыми» городами оказались Иваново, Уфа, Казань, Барнаул и Самара — там соотношение кошек и собак в пользу первых.

Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася. Котов чаще всего называют: Барсик, Кузя, Вася, Сема и Рыжик.

По данным пресс-службы компании, опрос был проведен по случаю Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа. Проект «Питомцы Mail.ru» проанализировал данные около 18 тысяч владельцев кошек.

Кому чеширского кота? Все о британской короткошерстной породе
Во время загрузки произошла ошибка.
22 января© Ньюстюб
 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
"Я не собираюсь быть другом России, которая нам не друг"
Число пострадавших при спецоперации в Киргизии выросло до 52
Хабиб отреагировал на заявление Кадырова о роли имама Шамиля
В Гидрометцентре предупредили о погоде второй половины августа
Бывший следователь подал в суд на Сталина
Корабль поднял волну, заставив отдыхающих спасаться бегством
Эрдоган заявил о непризнании воссоединения Крыма с Россией
В России резко подорожал хлеб
Здоровье
Мужчине по ошибке сделали обрезание За ошибку врачей он получил компенсацию в 20 тыс. фунтов (примерно 1,5 млн рублей).
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
Очень красивые «Жигули»: фото уникального ВАЗ-2102 Есть такие автомобили, мимо которых пройти сложно. Они притягивают взгляд, заставляют рассмотреть детали
Кино
Двойник Брэда Питта оказался строителем из Британии Натан Мидс подчеркнул, что сам он не видит сходства со звездой
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Популярные темы на «Детях»
Без слов.... 365
Дружба детей и разное отношение к этому родителей 197
Чудовище, а не ребенок 138
Незнаю как помочь дочери поверить в себя. 121
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь