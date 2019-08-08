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11:01 (мск), источник: Rambler.ru

Разин извинился перед Бузовой

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал в своем Instagram, что больше не считает Ольгу Бузову бездарной певицей. Такое заявление он сделал после встречи с матерью артистки Ириной Бузовой.

По словам Разина, женщину он встретил в Санкт-Петербурге на дне рождения общей подруги.

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«Я когда-то говорил, что Ольга — самая бездарная певица всех времён и народов. Но я тоже не могу петь и на меня также говорили», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Затем Разин назвал маму певицы прекрасным человеком и похвалил семью Бузовых:

Спасибо за хорошее человеческое понимание и за прекрасную семью. Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времён и народов.
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В прошлом году певец опубликовал пост, в котором назвал Бузову «самой бездарной певицей всех времён и народов», «перещеголявшей по бездарности» даже его самого.

«Хотя я, не умея петь, дал более 2800 концертов и записал 123 песни», — отмечал он.

В интервью Harper’s Bazaar Бузова жаловалась, что ее много раз «публично пороли, но ни разу не хвалили». Она заявила, что научилась справляться с нападками. Своих критиков Бузова назвала неудачниками, пообещала продолжать делать свое дело и заявила, что работает не из-за денег, а ради любви поклонников.

При этом о творчестве Бузовой положительно отзывался Филипп Киркоров, а Лев Лещенко назвал ее достаточно интеллектуальным и артистичным человеком. По его мнению, если у певицы есть публика, то «она нужна, и нечего тут обсуждать».

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