Разин извинился перед Бузовой

По словам Разина, женщину он встретил в Санкт-Петербурге на дне рождения общей подруги.
«Я когда-то говорил, что Ольга — самая бездарная певица всех времён и народов. Но я тоже не могу петь и на меня также говорили», — написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Затем Разин назвал маму певицы прекрасным человеком и похвалил семью Бузовых:
Спасибо за хорошее человеческое понимание и за прекрасную семью. Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времён и народов.
В прошлом году певец опубликовал пост, в котором назвал Бузову «самой бездарной певицей всех времён и народов», «перещеголявшей по бездарности» даже его самого.
«Хотя я, не умея петь, дал более 2800 концертов и записал 123 песни», — отмечал он.
В интервью Harper’s Bazaar Бузова жаловалась, что ее много раз «публично пороли, но ни разу не хвалили». Она заявила, что научилась справляться с нападками. Своих критиков Бузова назвала неудачниками, пообещала продолжать делать свое дело и заявила, что работает не из-за денег, а ради любви поклонников.
При этом о творчестве Бузовой положительно отзывался Филипп Киркоров, а Лев Лещенко назвал ее достаточно интеллектуальным и артистичным человеком. По его мнению, если у певицы есть публика, то «она нужна, и нечего тут обсуждать».