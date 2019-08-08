10:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Корабль поднял волну, заставив отдыхающих спасаться бегством
Три человека попали в больницу.
На одном из пляжей голландского города Флиссинген земснаряд Bonny River проплыл слишком близко к берегу, не сбавив скорость.
Поднявшая волна заставила спасаться бегством отдыхающих. Пострадали по меньшей мере семь человек. Троих из них — одного взрослого и двух детей возрастом 3 и 5 лет — госпитализировали, сообщает Daily Mail.
Корабль плыл со скоростью 26 километров в час. Этого достаточно, чтобы создать мощные волны. Местное управление шоссейных и водных путей подало жалобу на капитана корабля.
С 2011 года в районе действует директива, заставляющая капитанов регулировать скорость кораблей, чтобы предотвратить появление опасных волн возле пляжей.
Анна Лысенко