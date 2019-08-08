Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тур в один конецПочему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
Фоторепортажи
12На территории воинской части в Красноярском крае прогремел взрыв
12Умер Рутгер Хауэр
10:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Корабль поднял волну, заставив отдыхающих спасаться бегством

Три человека попали в больницу.

На одном из пляжей голландского города Флиссинген земснаряд Bonny River проплыл слишком близко к берегу, не сбавив скорость.

Поднявшая волна заставила спасаться бегством отдыхающих. Пострадали по меньшей мере семь человек. Троих из них — одного взрослого и двух детей возрастом 3 и 5 лет — госпитализировали, сообщает Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

Корабль плыл со скоростью 26 километров в час. Этого достаточно, чтобы создать мощные волны. Местное управление шоссейных и водных путей подало жалобу на капитана корабля.

С 2011 года в районе действует директива, заставляющая капитанов регулировать скорость кораблей, чтобы предотвратить появление опасных волн возле пляжей.

Анна Лысенко

Читайте также
Число пострадавших при спецоперации в Киргизии выросло до 52
В Гидрометцентре предупредили о погоде второй половины августа
Эрдоган заявил о непризнании воссоединения Крыма с Россией
Проверка ФСИН в «Крестах» выявила «кучу нарушений»
В России резко подорожал хлеб
В Воронеже ресторатора обвинили в хищении 12 млрд рублей
Здоровье
Мужчине по ошибке сделали обрезание За ошибку врачей он получил компенсацию в 20 тыс. фунтов (примерно 1,5 млн рублей).
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
Очень красивые «Жигули»: фото уникального ВАЗ-2102 Есть такие автомобили, мимо которых пройти сложно. Они притягивают взгляд, заставляют рассмотреть детали
Кино
Двойник Брэда Питта оказался строителем из Британии Натан Мидс подчеркнул, что сам он не видит сходства со звездой
Недвижимость
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Популярные темы на «Детях»
Без слов.... 356
Дружба детей и разное отношение к этому родителей 188
Незнаю как помочь дочери поверить в себя. 121
Чудовище, а не ребенок 102
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь