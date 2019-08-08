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11:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде сфотографировали «невидимую» бородатую неясыть

Заметить ее на снимке непросто.

Фотограф дикой природы Роб Боровский из Канады, прогуливаясь в лесу, заснял бородатую неясыть.

Птица так хорошо замаскировалась на дереве, что попытка увидеть ее превращается в настоящий квест. Снимок сделан в Скалистых горах в провинции Альберта.

Сможете заметить птицу?

Бородатая неясыть — крупная птица, размах крыльев которой может достигать полутора метров. За счет дымчато-серой окраски она отлично сливается с древесной корой и становится практически невидимой. Обитает бородатая неясыть в тайге и горных лесах.

Роб заметил птицу, когда ехал по проселочной дороге со своей невестой. Он схватил камеру и сделал несколько снимков.

«Если бы она не двигала головой, и я не заметил желтые глаза, птица была бы практически невидимой», — рассказал Боровский агентству Caters News.

Анна Лысенко

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