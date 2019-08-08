11:56 (мск), источник: ТАСС
СМИ: туристам запретили сидеть на ступеньках Испанской лестницы в Риме
Нарушителям грозит штраф от €250 до €400.
РИМ, 8 августа. /ТАСС/. Городская полиция Рима запретила туристам сидеть на ступеньках Испанской лестницы. Как указывает телеканал TGCOM24, штрафы за нарушение будет варьироваться от €250 до 400 евро.
Ранее мэрия приняла решение убрать от основных достопримечательностей Рима кафе на колесах и прогнать переодетых «гладиаторов-легионеров». Под запрет попал и проезд больших туристических автобусов по историческому центру.
Лестница, построенная по заказу Папы Римского Бенедикта XIII и открытая в Юбилейный год христианства в 1725 году, завершила архитектурный ансамбль площади Испании, названной так по историческому месту нахождения там посольства Испании при Ватикане. Церковь Святой Троицы, к которой ведут более 130 ступеней, была построена на вершине холма Пинчо примерно на 140 лет раньше. Фонтан «Баркачча» («Лодочка»), расположенный у самого основания лестницы, появился в 1629 году. В его создании участвовал маленький
Испанская лестница была прославлена английскими