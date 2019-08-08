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11:56 (мск), источник: ТАСС

СМИ: туристам запретили сидеть на ступеньках Испанской лестницы в Риме

Нарушителям грозит штраф от €250 до €400.

Источник: AFP 2019

РИМ, 8 августа. /ТАСС/. Городская полиция Рима запретила туристам сидеть на ступеньках Испанской лестницы. Как указывает телеканал TGCOM24, штрафы за нарушение будет варьироваться от €250 до 400 евро.

Теперь на лестнице будут дежурить полицейские. В середине июля аналогичные меры были временно введены возле фонтана Треви.

Из-за чрезмерного наплыва туристов смотрители согнали людей с белых мраморных ступенек, ведущих к фонтану, и на несколько часов перекрыли доступ к памятнику.

Источник: AFP 2019

Ранее мэрия приняла решение убрать от основных достопримечательностей Рима кафе на колесах и прогнать переодетых «гладиаторов-легионеров». Под запрет попал и проезд больших туристических автобусов по историческому центру.

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Лестница, построенная по заказу Папы Римского Бенедикта XIII и открытая в Юбилейный год христианства в 1725 году, завершила архитектурный ансамбль площади Испании, названной так по историческому месту нахождения там посольства Испании при Ватикане. Церковь Святой Троицы, к которой ведут более 130 ступеней, была построена на вершине холма Пинчо примерно на 140 лет раньше. Фонтан «Баркачча» («Лодочка»), расположенный у самого основания лестницы, появился в 1629 году. В его создании участвовал маленький Джан-Лоренцо Бернини, будущий главный зодчий папского Рима, вместе со своим отцом Пьетро Бернини, который получил заказ от понтифика Урбана VIII в память о спасении людей во время наводнения 1598 года.

Испанская лестница была прославлена английскими поэтами-романтиками и в голливудском фильме «Римские каникулы» (Roman Holiday, 1953). В ХХ веке лестница часто использовалась для модных показов, потому что вокруг площади Испании расположены бутики ведущих итальянских домов мод. Каждую весну ступеньки украшаются цветами.

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