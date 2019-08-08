Девушка дала «мудрый» совет парню, которого отвергла год назад

Пользователь Twitter с ником DAMZY поделился довольно странным сообщением, которое он получил от знакомой девушки. Молодой человек рассказал, что почти 14 месяцев назад он звал ее на свидание, но она ему отказала. Тогда он переключился на других девушек и забыл о той, которая его отвергла.
Но совсем недавно та девушка написала ему в соцсетях, и их общение возобновилось. Как-то утром она прислала ему сообщение, в котором объяснила, что вообще-то он ей всегда нравился, и она отказала ему просто для того, чтобы он стал активнее ее добиваться.
Она уточнила, что, когда девушки говорят «нет» — это не отказ. Просто они хотят больше настойчивости. Такой «мудрый» совет она дала ему от чистого сердца, чтобы помочь в отношениях с другими девушками.
DAMZY был настолько удивлен такой логикой, что опубликовал текст сообщения в Twitter. И там он нашел поддержку. В комментариях и мужчины, и женщины отмечали, что стоит бежать от такой подруги и никогда не слушать подобных советов.