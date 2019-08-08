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12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка дала «мудрый» совет парню, которого отвергла год назад

Странной перепиской молодой человек поделился в Сети.

Пользователь Twitter с ником DAMZY поделился довольно странным сообщением, которое он получил от знакомой девушки. Молодой человек рассказал, что почти 14 месяцев назад он звал ее на свидание, но она ему отказала. Тогда он переключился на других девушек и забыл о той, которая его отвергла.

Но совсем недавно та девушка написала ему в соцсетях, и их общение возобновилось. Как-то утром она прислала ему сообщение, в котором объяснила, что вообще-то он ей всегда нравился, и она отказала ему просто для того, чтобы он стал активнее ее добиваться.

Я пригласил ее на свидание около 14 месяцев назад. Она сказала нет. Я переключился на других, и мы потеряли контакт. Несколько месяцев назад она нашла меня в соцсетях и снова возобновила общение. Она даже начала проявлять чувства, и тут я просыпаюсь однажды утром и вижу это. «На самом деле ты мне нравился. Я просто хотела, чтобы ты боролся за меня, но ты никогда этого не делал. Ты просто позвал меня на свидание и пропал. Так не делается — это просто совет для твоей следующей девушки. Неважно, как уверенно она говорит «нет», она просто хочет, чтобы ты ее добивался».

Она уточнила, что, когда девушки говорят «нет» — это не отказ. Просто они хотят больше настойчивости. Такой «мудрый» совет она дала ему от чистого сердца, чтобы помочь в отношениях с другими девушками.

DAMZY был настолько удивлен такой логикой, что опубликовал текст сообщения в Twitter. И там он нашел поддержку. В комментариях и мужчины, и женщины отмечали, что стоит бежать от такой подруги и никогда не слушать подобных советов.

А что случилось с тем, что “нет - это нет!”?
Ее недавно разбитое сердце напомнило ей о тебе.
Игнорируй ее. Нет - это нет.
То же самое девушка недавно сказала и мне. Она была в шоке, когда я ответил, что у меня теперь есть девушка. Она начала: «Когда у тебя появилась девушка?» «В каком месяце?», «В какой день?». Я просто заархивировал чат. Теперь это не моя проблема.
Возможно, она еще учится в школе.
Девушка ненормальная. В этом стрессовом мире некоторые люди преувеличивают свою важность.

Екатерина Гура

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