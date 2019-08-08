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12:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Львица научила львят пересекать ручей (видео)

Четверо малышей справились с задачей.

В южноафриканском заповеднике Мала-Мала засняли очаровательную сцену: мама-львица показала своим четырем львятам, как пересекать ручей.

Родительница осторожно ступила в воду и перебралась на другой берег. Львята один за другим повторили ее движения. Ступив в ручей, они сперва неуверенно остановились, но затем собрались с духом и преодолели преграду.

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Видео с забавными прыжками малышей снял рейнджер Кэмерон Инггс, который регулярно наблюдает за прайдом Камбула.

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Анна Лысенко

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