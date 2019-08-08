12:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Львица научила львят пересекать ручей (видео)
Четверо малышей справились с задачей.
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Четверо малышей справились с задачей.
В южноафриканском заповеднике
Родительница осторожно ступила в воду и перебралась на другой берег. Львята один за другим повторили ее движения. Ступив в ручей, они сперва неуверенно остановились, но затем собрались с духом и преодолели преграду.
Видео с забавными прыжками малышей снял рейнджер Кэмерон Инггс, который регулярно наблюдает за прайдом Камбула.
Анна Лысенко