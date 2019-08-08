Офтальмолог рассказала, какие продукты помогут сохранить зрение

Международный день офтальмологии отмечается 8 августа, в день рождения академика Святослава Федорова.
«Важно применять в пищу продукты, богатые омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, например, рыбу, особенно скумбрию, овощи и фрукты, богатые витаминами», — заявила Гришина, которую цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Профессор подчеркнула, что основными факторами, неблагоприятно влияющими на зрение, можно считать курение, неправильное питание и низкую физическую активность.
Особенно большую нагрузку на глаза оказывают компьютеры и мобильные телефоны, длительная работа с которыми может спровоцировать развитие близорукости и синдрома сухого глаза, уточнила эксперт.
«К сожалению, далеко не все при работе за компьютером соблюдают режим отдыха, когда после каждого часа взаимодействия с монитором нужно хотя бы 5−10 минут отдыхать. Важно также помнить, что неправильно подобранные очки, длительное сильное напряжение глаз могут спровоцировать головную боль», — добавила Гришина.
Она отметила необходимость регулярно посещать специалистов и проводить диагностику зрения. По словам Гришиной, после 40 лет осмотр нужно проходить ежегодно, потому что с возрастом увеличивается вероятность развития таких серьезных заболеваний, как глаукома или катаракта.