12:17 (мск), источник: Lenta.Ru
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины
Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП. Об этом сообщает CNN.
Инцидент произошел в
В отделе пожарной охраны
Осенью прошлого года Дэнни Трехо посетил фестиваль Comic Con Russia в Москве. Там он рассказал, что согласился бы сыграть роль Кощея Бессмертного, а также выразил готовность открыть ресторан тако в российской столице.
Дэнни Трехо получил известность благодаря фильмам режиссера Роберта Родригеса. В их числе —