Британка потеряла дорогое кольцо, но нашла его через 20 минут благодаря соцсетям

В понедельник, 5 августа, жительница Лондона, возвращаясь с тренировки в спортзале, заметила, что потеряла свое дорогое помолвочное кольцо. Женщина попыталась отыскать пропажу, но все было безрезультатно. Придя домой, она решила попытать удачу, и на женском форуме Mumsnet опубликовала крик о помощи.
Британка объяснила ситуацию, описала свой детальный маршрут и прикрепила к посту фото кольца, пишет Daily Mail.
Спустя пару минут в комментариях объявилась женщина, которая сообщила, что сейчас как раз подъезжает к той автобусной остановке, где предположительно было потеряно кольцо. Вскоре после этого незнакомка опубликовала фото с кольцом, найденным на улице рядом с автобусной остановкой.
Примечательно, что пост о поиске пропавшей драгоценности был опубликован в 16:36, а уже в 16:57 кольцо было найдено.
В тот же вечер женщины встретились и отчитались об этом в комментариях. Первая опубликовала фото со своим помолвочным кольцом, а вторая — с бутылкой вина и закусками, которые она получила в благодарность за находку.