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12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка потеряла дорогое кольцо, но нашла его через 20 минут благодаря соцсетям

Настоящая магия интернета.

В понедельник, 5 августа, жительница Лондона, возвращаясь с тренировки в спортзале, заметила, что потеряла свое дорогое помолвочное кольцо. Женщина попыталась отыскать пропажу, но все было безрезультатно. Придя домой, она решила попытать удачу, и на женском форуме Mumsnet опубликовала крик о помощи.

Британка объяснила ситуацию, описала свой детальный маршрут и прикрепила к посту фото кольца, пишет Daily Mail.

Спустя пару минут в комментариях объявилась женщина, которая сообщила, что сейчас как раз подъезжает к той автобусной остановке, где предположительно было потеряно кольцо. Вскоре после этого незнакомка опубликовала фото с кольцом, найденным на улице рядом с автобусной остановкой.

Примечательно, что пост о поиске пропавшей драгоценности был опубликован в 16:36, а уже в 16:57 кольцо было найдено.

В тот же вечер женщины встретились и отчитались об этом в комментариях. Первая опубликовала фото со своим помолвочным кольцом, а вторая — с бутылкой вина и закусками, которые она получила в благодарность за находку.

Екатерина Гура

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