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17:21 (мск), источник: РИА Новости

На Украине изготовили водку из пшеницы и чернобыльской воды

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Британские ученые совместно с украинскими коллегами изготовили экспериментальную радиоактивно безопасную водку из чернобыльской воды и пшеницы, сообщило в четверг Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

«Команде ученых из Великобритании и Украины удалось изготовить экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь из чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики “homemade”», — говорится в сообщении.

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По данным агентства, для изготовления экспериментальной партии водки «АТОМИК» использовалась вода из чернобыльских скважин. «Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции», — сообщило госагентство. Также сообщается, что в воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения.

Госагентство добавило, что сейчас создается социальное предприятие «Чернобыльская алкогольная компания», которое в будущем будет производить и продавать высококачественную водку «АТОМИК». Для старта производства нужно решить ряд юридических вопросов, после чего ученые надеются начать небольшое экспериментальное производство. Предприятие намерено возвращать 75% прибыли пострадавшим от аварии.

Как сообщили в госагентстве, исследователи констатировали, что сегодня многие отселенные территории уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур, если делать это под радиоэкологическим контролем.
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В госагентстве отметили, что ученые не планируют выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого они намерены работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

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