Давно вымершего сумчатого волка показали в цветном видео

Последний живущий в неволе сумчатый волк умер от старости в частном зоопарке в Хобарте в 1936 году. За три года до этого биолог Дэвид Флей снял небольшое черно-белое видео с животным.
Спустя 86 лет в одной из соцсетей появилась цветная версия этого видео, которая позволяет рассмотреть, как на самом деле выглядело легендарное вымершее животное.
Сумчатый, или тасманийский волк обитал в Тасмании. Причиной вымирания животного считают совокупность факторов: болезни, конкуренцию с собаками динго, истребление человеком, а также изменение климата.
В марте 2017 года в СМИ появились сообщения о том, что похожие на сумчатого волка животные были замечены в парке Кейп-Йорк, но снимки опубликованы не были.
В 1999 году Национальный австралийский музей в Сиднее объявил о начале проекта по созданию клона сумчатого волка. В 2005 году было объявлено о приостановке проекта. Попытки возобновили в 2008 году.