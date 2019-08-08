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13:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Давно вымершего сумчатого волка показали в цветном видео

Ролик был снят в 1933 году.

Последний живущий в неволе сумчатый волк умер от старости в частном зоопарке в Хобарте в 1936 году. За три года до этого биолог Дэвид Флей снял небольшое черно-белое видео с животным.

Спустя 86 лет в одной из соцсетей появилась цветная версия этого видео, которая позволяет рассмотреть, как на самом деле выглядело легендарное вымершее животное.

Сумчатый, или тасманийский волк обитал в Тасмании. Причиной вымирания животного считают совокупность факторов: болезни, конкуренцию с собаками динго, истребление человеком, а также изменение климата.

В марте 2017 года в СМИ появились сообщения о том, что похожие на сумчатого волка животные были замечены в парке Кейп-Йорк, но снимки опубликованы не были.

В 1999 году Национальный австралийский музей в Сиднее объявил о начале проекта по созданию клона сумчатого волка. В 2005 году было объявлено о приостановке проекта. Попытки возобновили в 2008 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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