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14:39 (мск), источник: РИА Новости

На Алтае обнаружили новый вид паука-волка

БАРНАУЛ, 8 авг — РИА Новости. Ученые Алтайского государственного университета во время научной экспедиции зоологов на Мультинском участке Катунского заповедника обнаружили новый для науки вид паука-волка, сообщает пресс-служба университета.

Источник: Катунский заповедник

По данным пресс-службы, неизвестный вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).

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«Пауки этого рода живут только в высокогорьях, населяя исключительно осыпи. Около 2/3 их видов являются эндемиками Алтайских гор, а зачастую обитают в пределах какого-либо конкретного горного хребта. Важно отметить, что пауки-волки из этого рода аллопатричны, то есть разные виды живут на разных хребтах. Но в случае с обнаруженным новым видом ситуация иная: новый вид живет на одной горе и в одной осыпи со вторым видом из этого рода (уже известным науке). Данная ситуация, совместное обитание в одной осыпи двух пауков из рода Acantholycosa, является уникальной», — говорится в сообщении.

Неизвестный вид паука оказался довольно пуглив, и сразу убегал в щели между камнями. Тем не менее ученым удалось сфотографировать и отобрать несколько особей паука-волка для дальнейшего описания и обнародования. К концу года посмотреть уникальный вид паука можно будет в зоологической коллекции Катунского заповедника.

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