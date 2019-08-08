К берегам России впервые приплыл сельдяной король

Сельдяной король или ремень-рыба (ремнетел) — морская полуглубоководная рыба, встречается в тёплых, умеренно тёплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Название получила от норвежских рыбаков — рыбу встречали в косяках сельди. У нее есть «корона» на голове из лучей спинного плавника. Обитает на глубине до 1 километра.
О встречах ремень-рыбы в России ранее не сообщалось. В феврале 2019 года СМИ писали, что несколько сельдяных королей нашли у берега в японской префектуре Тояма. По легенде, рыба предвещает землетрясения и цунами.
Как рассказала РИА Новости Антонина Тунык, которой удалось сфотографировать рыбу, ее нашли на берегу 5 августа в бухте Паллада. «У нее были страшные усы, думали, ядовитая… Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит как зеркало», — сказала собеседница агентства. Она добавила, что рыбу в итоге отпустили в море.
Доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков сообщил РИА Новости, что эта встреча с сельдяным королем — первая в России:
Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. Ее никогда раньше не встречали. За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света. Находка уникальна, теперь во всех справочниках уже можно поставить как новый вид для фауны Российской Федерации.
Ученый не склонен считать ее предвестником цунами. «Такую связь никто нигде не фиксировал. Находка была у берегов Японии накануне цунами и землетрясения, но это больше совпадение», — отметил ученый.