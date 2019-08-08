14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Женщина сделала странное упражнение в самолете и возмутила соцсети
Самолетная йога.
Долгий перелет бывает утомительным, поэтому пассажиры нередко стараются пройтись по салону или размять шею, сделав несколько упражнений. Но разминка, которую сделала неизвестная женщина прямо в кресле самолета, возмутила пользователей соцсетей.
Женщина подняла ноги к потолку и стала разводить их в стороны, делая растяжку. Она повторила упражнение несколько раз. Сидящий позади пассажир записал странные телодвижения на видео и поделился ими в тематической группе Passenger Shaming.
«Странно, но впечатляюще», — написал один из пользователей.
«Есть и плюс: по крайней мере она не сняла туфли», — добавила читательница.
«Ха-ха, самолетная йога», — шутят подписчики.
Анна Лысенко