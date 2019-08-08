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14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина сделала странное упражнение в самолете и возмутила соцсети

Самолетная йога.

Долгий перелет бывает утомительным, поэтому пассажиры нередко стараются пройтись по салону или размять шею, сделав несколько упражнений. Но разминка, которую сделала неизвестная женщина прямо в кресле самолета, возмутила пользователей соцсетей.

Женщина подняла ноги к потолку и стала разводить их в стороны, делая растяжку. Она повторила упражнение несколько раз. Сидящий позади пассажир записал странные телодвижения на видео и поделился ими в тематической группе Passenger Shaming.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Странно, но впечатляюще», — написал один из пользователей.

«Есть и плюс: по крайней мере она не сняла туфли», — добавила читательница.

«Ха-ха, самолетная йога», — шутят подписчики.

Анна Лысенко

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