14:26 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток
Прогулка по Марсу
Покорение Мутновского вулкана на Камчатке.
Мутновский вулкан — одно из самых красивых мест на Камчатке. Его называют самым работящим, поскольку именно его внутреннее тепло позволяет работать на склоне самой мощной геотермальной станции полуострова — Мутновской ГеоЭС.
Покорение Мутновской сопки — это настоящее приключение. Того и гляди
С вершины Мутновского открывается потрясающий вид на Активную воронку. Глубокая впадина таит в себе шипящие фумаролы,
Если у вас нет сил на восхождение по крутым склонам, на вулкан можно подняться на джипе. Такая поездка тоже подарит массу впечатлений: вас ждут крутые подъёмы, резкие спуски и переезды через реки. Направляясь к Мутновскому вулкану, можно увидеть ещё и Горелый — один из самых популярных у туристов, поскольку доступен для человека, у которого нет необходимой для серьёзного восхождения подготовки. Главное — надеть удобную обувь. А камчатские «драконы» поразят вас своей красотой.