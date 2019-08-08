Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Лагерь бездомных вырос прямо в центре Мадрида Палатки и одежда, которая сушится на веревках. Такая картина — не то, чего ожидаешь увидеть в центре Мадрида
Фоторепортажи
12На территории воинской части в Красноярском крае прогремел взрыв
26Светлое прошлое
14:26 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Прогулка по Марсу

Покорение Мутновского вулкана на Камчатке.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Мутновский вулкан — одно из самых красивых мест на Камчатке. Его называют самым работящим, поскольку именно его внутреннее тепло позволяет работать на склоне самой мощной геотермальной станции полуострова — Мутновской ГеоЭС.

Покорение Мутновской сопки — это настоящее приключение. Того и гляди из-под ног вырвется огненная лава. Восхождение происходит по разлому внутри самого вулкана.

Его кратер хранит вулканическое озеро ярко-голубого цвета, окружённое бирюзовыми ледниками и струями пара, вырывающимися из недр.
Читайте также
Извержение вулкана Попокатепетль сняли с воздуха (видео)

С вершины Мутновского открывается потрясающий вид на Активную воронку. Глубокая впадина таит в себе шипящие фумаролы, ярко-жёлтые воротники из кристаллов серы, горячие булькающие грязевые котлы, кипящие озёра и небольшие гейзеры. Местные термальные площадки называют «малой долиной гейзеров». Если у вас нет времени и средств отправиться к Кроноцкой сопке и на Узон, приезжайте сюда.

Если у вас нет сил на восхождение по крутым склонам, на вулкан можно подняться на джипе. Такая поездка тоже подарит массу впечатлений: вас ждут крутые подъёмы, резкие спуски и переезды через реки. Направляясь к Мутновскому вулкану, можно увидеть ещё и Горелый — один из самых популярных у туристов, поскольку доступен для человека, у которого нет необходимой для серьёзного восхождения подготовки. Главное — надеть удобную обувь. А камчатские «драконы» поразят вас своей красотой.

Читайте также
 Почему чукчи не травятся смертельным деликатесом
Ходит миф, что именно он подлинный отец Сталина
В Минобороны назвали причину взрыва на полигоне
В Гидрометцентре предупредили о погоде второй половины августа
Хабиб отреагировал на заявление Кадырова о роли имама Шамиля
Названы самые грязные города России
Суд разрешил не штрафовать банки за травлю должников
В Сети перечислили самые раздражающие отцовские шутки
Пенсионерка сутки простояла в трясине, отпугивая медведя рыком
Здоровье
Мужчине по ошибке сделали обрезание За ошибку врачей он получил компенсацию в 20 тыс. фунтов (примерно 1,5 млн рублей).
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
Очень красивые «Жигули»: фото уникального ВАЗ-2102 Есть такие автомобили, мимо которых пройти сложно. Они притягивают взгляд, заставляют рассмотреть детали
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна раскритиковала «Юмориста» Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями от просмотра дебютной картины Михаила Идова с подписчиками в инстаграме
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Дети
Милла Йовович станет многодетной мамой У актрисы родится девочка (фото)
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь