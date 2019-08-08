Девушка, над которой издевались в школе из-за внешности, стала моделью

Популярная косплей-модель и блогер из Токио под псевдонимом SaLA в начале августа опубликовала необычный пост в Twitter. Девушка показала свои школьные фото и рассказала, что в школе над ней издевались одноклассники.
По словам SaLA, она родилась в семье фермеров на острове Кюсю. В деревенской школе ее все считали некрасивой и старались при любом удобном случае напомнить ей об этом. Над ней зло шутили и говорили в глаза, что с такой внешностью вообще лучше не жить.
Эти слова настолько сильно ранили девушку, что она решила своим обидчикам доказать обратное. После окончания школы SaLA уехала в Токио, где увлеклась диетами, визажем и косплеем. В этом деле она настолько преуспела, что сейчас в красотке, рекламирующей нижнее белье, мало кто узнает ту простую деревенскую девочку.