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15:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка, над которой издевались в школе из-за внешности, стала моделью

Болезненными воспоминаниями она сама поделилась с подписчиками.

Популярная косплей-модель и блогер из Токио под псевдонимом SaLA в начале августа опубликовала необычный пост в Twitter. Девушка показала свои школьные фото и рассказала, что в школе над ней издевались одноклассники.

Меня дразнили из-за моей внешности, а на церемонии в честь окончания средней школы кое-кто высмеял меня, сказав: «Удивительно, что ты можешь жить с таким лицом».

По словам SaLA, она родилась в семье фермеров на острове Кюсю. В деревенской школе ее все считали некрасивой и старались при любом удобном случае напомнить ей об этом. Над ней зло шутили и говорили в глаза, что с такой внешностью вообще лучше не жить.

Эти слова настолько сильно ранили девушку, что она решила своим обидчикам доказать обратное. После окончания школы SaLA уехала в Токио, где увлеклась диетами, визажем и косплеем. В этом деле она настолько преуспела, что сейчас в красотке, рекламирующей нижнее белье, мало кто узнает ту простую деревенскую девочку.

Екатерина Гура

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