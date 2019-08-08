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15:47 (мск), источник: RNS

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр композитора Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении ее контракта с лейблом и уведомление об отказе от обязательств по концертному туру, сообщила исполнительница на своей странице в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

По словам певицы, за сутки до ее отправления в концертный тур она узнала от организаторов концерта в Воронеже и Ростове-на-Дону об отмене ее выступления, якобы из-за отказа самой артистки выезжать в тур.

Организаторы, в свою очередь, получили соответствующее письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA.

«Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру», — написала Наргиз.

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Он отметила, что попросила Максима Фадеева разъяснить ситуацию, но он якобы проигнорировал ее обращение. По словам Наргиз, это не первый случай, когда из-за руководства и представителей MALFA срывается ее тур. Последний раз такой инцидент произошел в мае этого года, накануне тура певицы в США.

В заключении Наргиз пообещала поклонникам своего творчества встретиться с ними, но «уже под другую, новую, ее музыку».

Наргиз — узбекская и российская певица. Она была одной из участниц проекта «Голос», на котором заняла второе место. После этого она стала сотрудничать с Максимом Фадеевым.

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