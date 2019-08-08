15:36 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Битлы» на «зебре». Культовой фотографии на Эбби-роуд стукнуло полвека
Легендарному снимку «битлов» на
На снимке Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни и Джордж Харрисон переходят улицу
Впоследствии фото стало обложкой одноименного альбома, который вышел в свет в сентябре 1969 года. Фотографию для обложки альбома Abbey Road выбрал Пол Маккартни. Ему же принадлежала и сама идея обложки.
Фотографу Иэну Макмиллану отпустили на съемку всего 10 минут. Он сделал шесть дублей, балансируя на стремянке, пока «битлы «переходили улицу