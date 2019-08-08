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15:36 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Битлы» на «зебре». Культовой фотографии на Эбби-роуд стукнуло полвека

Легендарному снимку «битлов» на Эбби-роуд — 50 лет. Автор одной из самых узнаваемых в мире фотографий Иэн Макмиллан сделал ее 8 августа 1969 года.

Источник: Reuters
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На снимке Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни и Джордж Харрисон переходят улицу Эбби-роуд в районе Сент-Джонс-Вуд. Они идут к дому № 3, где находится студия звукозаписи.

Впоследствии фото стало обложкой одноименного альбома, который вышел в свет в сентябре 1969 года. Фотографию для обложки альбома Abbey Road выбрал Пол Маккартни. Ему же принадлежала и сама идея обложки.

Фотографу Иэну Макмиллану отпустили на съемку всего 10 минут. Он сделал шесть дублей, балансируя на стремянке, пока «битлы «переходили улицу туда-сюда по «зебре»». С фотографией связано много легенд, а сам пешеходный переход стал местом паломничества туристов, копирующих походку легендарной ливерпульской четверки.

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