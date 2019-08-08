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16:53 (мск), источник: Известия

Стала известна зарплата космонавтов в России

Зарплата российских космонавтов вполне сопоставима с оплатой труда астронавтов NASA, Европейского космического агентства (ESA), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадского космического агентства (CSA). Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Источник: Роскосмос

Космонавты состоят на штатных должностях в ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина». Зарплату им начисляют в соответствии с «Положением о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации» (далее Положение. — Ред.). Однако конкретные цифры в «Роскосмосе» не предоставили, сославшись на закон о персональных данных.

Согласно Положению, должностной оклад у кандидата в космонавты — 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тыс. рублей.
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При этом имеются существенные надбавки. В случае успешного и добросовестного исполнения обязанностей кандидаты, космонавты и инструкторы могут рассчитывать на ежемесячную надбавку до 25% от оклада. А по итогам года — на «тринадцатую зарплату».

У космонавтов, которые побывали в космосе, оклад вырастает до 69,6 тыс. рублей в месяц. Кроме того, за космические полеты они получают дополнительно единовременное денежное вознаграждение. Однако в пресс-службе «Роскосмоса» не уточнили, какое именно. Конкретная сумма зависит от сложности и длительности полета.

Чем больше полетов в космос совершил сотрудник, тем также выше зарплата. За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.

За выслугу лет кандидаты в отряд, космонавты и инструкторы также получают ежемесячную надбавку. При стаже работы от 2 до 5 лет — 10%, от 5 до 10 лет — 15%, от 10 до 15 лет — 20%, от 15 до 20 лет — 25%, от 20 до 25 лет — 30% и свыше 25 лет — 40%.

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Кандидаты и доктора наук ежемесячно получают надбавку к окладу по 15 и 25% соответственно.

Всего на сегодняшний день отряд космонавтов насчитывает 25 человек, из которых двое находятся на МКС, — это Александр Скворцов и Алексей Овчинин. Еще восемь кандидатов в космонавты проходят подготовку.

В апреле советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин рассказал «Известиям», что средняя зарплата у космонавтов составляет 170 тыс. рублей. Космонавт, который только пришел в отряд, будет получать 110 тыс. рублей. А зарплата космонавта, который совершил два-три полета, составит 300 тыс. рублей, заключил Залетин.

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