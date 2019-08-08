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16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под шотландской фермой археологи нашли «питейное заведение» викингов

Оно могло быть построено еще в X веке.

Британские археологи из Университета Высокогорья и Островов на территории фермы Скайлл, находящейся на Оркнейских островах у северного побережья Шотландии, обнаружили основание древней постройки, которая, скорее всего, была местом пиршеств и развлечений древних викингов.

Руины огромного зала датируются X—XII веками нашей эры.

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13-метровое здание имеет массивные стены шириной в 1 метр, которые были найдены на расстоянии 5,5 метров друг от друга. Внутри археологи обнаружили остатки каменных скамей, а также керамику и фрагменты гребня из кости.

Название фермы Скайлл (Skaill) в переводе с норвежского означает «зал» и предполагает, что это здание могло использоваться в качестве элитного питейного заведения.

Считается, что Оркнейские острова были центром власти в эпоху викингов. Это место упоминается в скандинавском историческом тексте, который называется Сага Оркнейнга и рассказывает о том, что здесь жил вождь викингов XII века Сигурда.

Новая находка позволит пролить свет на историю викингов, а также даст ученым возможность детальней изучить их быт и привычки.

Екатерина Гура

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