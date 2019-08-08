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18:58 (мск), источник: Чердак

Почти два миллиарда людей столкнулись с перспективой остаться без питьевой воды

Виноваты в этом промышленность и сельское хозяйство.

Источник: AP 2019

В своем докладе международный исследовательский Институт мировых природных ресурсов сообщил, что 17 стран мира почти исчерпали свои водные ресурсы. Среди них, например, Индия, Пакистан и Израиль, где живут более 1,7 миллиарда человек. Если власти не переломят ситуацию, у населения этих стран упадет качество жизни, а их экономика может прийти в упадок.

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Проблема нехватки чистой воды на Земле связана во многом с тем, что ее запасы распределены по планете неравномерно, а также с нерациональным использованием этого важного ресурса. Прогнозы о том, хватит ли чистой воды жителям планеты, делает множество организаций, начиная от межправительственных, например ООН, и заканчивая частными. Недавно работу в этом направлении завершил Институт мировых природных ресурсов — международная некоммерческая организация, основанная в 1982 году в США. Она занимается различными исследованиями в области изменения климата, продовольственной безопасности, сохранения экосистем.

В рамках исследования сотрудники института использовали 13 разных показателей, включая количество доступной в регионе воды, ее качество, доступность наземных и подземных источников воды и тому подобное.

Благодаря новым гидрологическим моделям они обнаружили, что по сравнению с 1960-ми годами население Земли потребляет вдвое больше воды и ничего не указывает на то, что это положение замедляется.

На основании имеющихся данных специалисты организации оценили риск нехватки воды для всех стран мира — от низкого (в год используется менее 10% имеющихся водных ресурсов) до экстремально высокого (в год используется более 80% доступной воды) — и составили на основе этих данных карту.

Источник: World Resources Institute

Оказалось, что 17 стран мира, таких как Индия, Иран, Пакистан или Израиль, находятся на пороге нехватки воды: в течение года они используют более 80% имеющихся ресурсов. Это значит, что они близки к тому моменту, когда воды про запас просто не будет оставаться. Значит, рост водоемкой промышленности, внезапная засуха или другое непредвиденное событие может поставить такую страну на грань катастрофы.

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Еще 44 страны (например, Австралия, Франция, Таиланд и Венесуэла), в которых живет треть мирового населения, каждый год исчерпывают 40% запасов (средне-высокий уровень нехватки). Россия находится среди стран со средне-низким (10—20%) недостатком воды, так же как США, Япония, Нидерланды или Филиппины.

Причины нехватки воды в разных регионах разные. В некоторых (например, в странах Ближнего Востока) это обусловлено географическими причинами, в других вода уходит на сельское хозяйство и промышленность, в третьих же водные запасы просто расходуются очень нерационально.

Такие города, как Сан-Паулу в Бразилии, Ченнаи (до 1996 года — Мадрас) в Индии или Кейптаун в ЮАР, также особенно близки к нехватке воды. Например, Кейптаун в 2018 году практически достиг «нулевого дня», то есть момента, когда все водные ресурсы города оказались исчерпаны. В Бангалоре (Индия) роль хранилищ дождевой воды когда-то выполняли озера в окрестностях города, но теперь они застроены или заполнены мусором.

Всего, по оценкам института, чрезвычайно сильный дефицит пресной воды испытывают 33 города-миллионника с совокупным населением более 255 миллионов человек.

Специалисты прогнозируют, что к 2030 году число городов с сильным дефицитом вырастет до 45 и проблема затронет уже 470 миллионов человек.

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Аналитики указывают на то, как решить эту проблему. Во-первых, нужно делать сельское хозяйство эффективнее — улучшать технику ирригации, использовать воду повторно, поливать урожай более точно. Во-вторых, нужно инвестировать в очистные сооружения, сохранять водно-болотные угодья и обустраивать водосборные бассейны. Наконец, нужно строить инфраструктуру для очистки и повторного использования грязной воды.

Некоторые страны вполне в этом преуспели. Например, Оман повторно использует 78% своих сточных вод. В странах Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ) до безопасного уровня очищают около 84% сточных вод, хотя повторно используется только 44%.

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