18:58 (мск), источник: Чердак
Почти два миллиарда людей столкнулись с перспективой остаться без питьевой воды
Виноваты в этом промышленность и сельское хозяйство.
В своем докладе международный исследовательский Институт мировых природных ресурсов сообщил, что 17 стран мира почти исчерпали свои водные ресурсы. Среди них, например, Индия, Пакистан и Израиль, где живут более 1,7 миллиарда человек. Если власти не переломят ситуацию, у населения этих стран упадет качество жизни, а их экономика может прийти в упадок.
Проблема нехватки чистой воды на Земле связана во многом с тем, что ее запасы распределены по планете неравномерно, а также с нерациональным использованием этого важного ресурса. Прогнозы о том, хватит ли чистой воды жителям планеты, делает множество организаций, начиная от межправительственных, например ООН, и заканчивая частными. Недавно работу в этом направлении завершил Институт мировых природных ресурсов — международная некоммерческая организация, основанная в 1982 году в США. Она занимается различными исследованиями в области изменения климата, продовольственной безопасности, сохранения экосистем.
В рамках исследования сотрудники института использовали 13 разных показателей, включая количество доступной в регионе воды, ее качество, доступность наземных и подземных источников воды и тому подобное.
На основании имеющихся данных специалисты организации оценили риск нехватки воды для всех стран мира — от низкого (в год используется менее 10% имеющихся водных ресурсов) до экстремально высокого (в год используется более 80% доступной воды) — и составили на основе этих данных карту.
Оказалось, что 17 стран мира, таких как Индия, Иран, Пакистан или Израиль, находятся на пороге нехватки воды: в течение года они используют более 80% имеющихся ресурсов. Это значит, что они близки к тому моменту, когда воды про запас просто не будет оставаться. Значит, рост водоемкой промышленности, внезапная засуха или другое непредвиденное событие может поставить такую страну на грань катастрофы.
Еще 44 страны (например, Австралия, Франция, Таиланд и Венесуэла), в которых живет треть мирового населения, каждый год исчерпывают 40% запасов (средне-высокий уровень нехватки). Россия находится среди стран со
Причины нехватки воды в разных регионах разные. В некоторых (например, в странах Ближнего Востока) это обусловлено географическими причинами, в других вода уходит на сельское хозяйство и промышленность, в третьих же водные запасы просто расходуются очень нерационально.
Такие города, как
Специалисты прогнозируют, что к 2030 году число городов с сильным дефицитом вырастет до 45 и проблема затронет уже 470 миллионов человек.
Аналитики указывают на то, как решить эту проблему.
Некоторые страны вполне в этом преуспели. Например, Оман повторно использует 78% своих сточных вод. В странах Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ) до безопасного уровня очищают около 84% сточных вод, хотя повторно используется только 44%.