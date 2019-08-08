Капитан плавбазы рассказал, как бросили в море бутылку, найденную на Аляске

Житель Аляски Тайлер Иванофф сообщил на своей странице в Facebook, что нашел бутылку с посланием времен СССР, на котором написана дата: 20 июня 1969 года. В своем посте в соцсети он попросил пользователей сделать перевод с русского языка. Отправитель, согласно посланию, служил на «Русском флоте Дальневосточного пароходства» на плавбазе «Сулак». Автор передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.
«Большая радость! Удивляет, что именно ровно через 50 лет найдено послание. Я это судно лично принимал. Огромнейший пароход. Гордость моей работы.
Тогда в Охотском море мы получили добрые известия о производственных достижениях, выполнении плана нашего судна, нашего экипажа. И потом кто-то из членов экипажа предложил написать послание и в бутылку это опустить.
А вдруг это кто-то где-то вспомнит или мы где-то встретимся, пусть это будет как память. И бросили в море. Бутылка очень далеко прошла, не менее 2000 миль", — сказал РИА Новости Боцаненко.
По словам капитана плавбазы «Сулак», на тот момент он был самым молодым капитаном на всем Дальневосточном флоте.
«Мне тогда было 36 лет. Я испытываю гордость, потому что наш экипаж был в числе лучших. Ребята работали очень добросовестно. На борту было 350 человек экипажа плавбазы. Перерабатывали 500 тонн рыбы, которую нам рыбаки привозили», — сказал Боцаненко.
Плавбазу «Сулак» построили в Иокогаме в Японии в 1966 году, в 1992 году ее списали.