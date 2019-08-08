18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Хорек перетащил раненого товарища через бетонное ограждение (видео)
Друг в беде не бросит.
Трогательный пример настоящей дружбы между животными попал на видео в Пекине.
Пассажиры одного из автомобилей заметили двух хорьков, пытающихся перебраться через барьерное ограждение, чтобы убежать с проезжей части.
Один хорек был немного травмирован и не мог запрыгнуть на отбойник. Второй отказался бросать товарища и попытался перетащить его. После нескольких неудачных попыток животное все же помогло напарнику. Зверьки убежали в кусты.
«Это потрясающе. Почему мы, люди, не можем излечиться от безразличия и так же помогать друг другу?» — пишут пользователи соцсетей в комментарии к видео.
«Настоящие друзья», — комментируют многие.
Анна Лысенко