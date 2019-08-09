Госдуме предложили закрепить доход учителей и врачей не ниже двойного прожиточного минимума

00:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Согласно тексту документа, опубликованного в базе данных Госдумы, предлагается установить зарплату врачей, учителей и работников культуры не ниже двойной величины регионального прожиточного минимума.
«Для повышения уровня жизни отдельных категорий работников и престижа социально значимых профессий представляется обоснованным нормативное закрепление повышенных мер их поддержки», — говорится в пояснительной записке. Если проект закона примут, он вступит в силу с января 2020 года.
Ранее министр просвещения Ольга Васильева признала, что базовая (гарантированная) зарплата учителя иногда составляет всего 10% средней заработной платы в регионе, тогда как должна составлять не менее 70%. Опрошенные «Ъ» эксперты считают необходимым зафиксировать базовую ставку учителя на уровне двух минимальных размеров оплаты труда.