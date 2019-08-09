08:50 (мск), источник: Известия
Урок 3D: школам рекомендовали закупать шлемы дополненной реальности
Новое оборудование будут использовать на уроках технологии, если у регионов хватит на это денег.
На уроках труда российские школьники должны заниматься 3D-моделированием, примерять шлемы виртуальной реальности и учиться управлять квадрокоптерами. По крайней мере, так считают чиновники Минпросвещения, подготовившие соответствующие рекомендации для региональных властей («Известия» ознакомились с документом). Образование непременно должно идти в ногу со временем, соглашаются опрошенные «Известиями» эксперты. Однако не всякий областной бюджет, по их мнению, способен потянуть эти высокотехнологичные закупки.
Минпросвещения утвердило «Методические рекомендации по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
Все эти предметы числятся в списке покупок для урока технологии (их чаще называют уроками труда).
В перечень рекомендованного оборудования вошли также манекены и тренажеры для оказания первой помощи, шахматы и специальные часы для игры, оборудование для медиазоны (фотоаппарат, видеокамера, штатив, микрофон), мебель, учительский ноутбук, проектор и МФУ. В списке есть и десять «мобильных классов» — ударопрочных
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Помимо нюансов, связанных с планированием, рекомендация Минпросвещения сопряжена с гораздо большей проблемой — финансовой, отметил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
Сегодня региональные власти не всегда могут удержать уровень зарплаты учителей в селах и малых городах на уровне средней в регионе, как предписывает указ президента, отметил эксперт. Поэтому закупка дорогостоящего современного оборудования для ряда регионов — финансовая катастрофа, уверен Сергей Комков.
В советское время существовала традиция шефства предприятий над школами — оно заключалось, в частности, в поставках оборудования для уроков труда, напомнил завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и
— Делающему первые шаги в мире информационных технологий школьнику крайне важно видеть, что написанный им программный код не остается узником процессора, а получает зримое воплощение в параметрах полета беспилотного летательного аппарата или геометрии детали, распечатанной на 3D-принтере. Это может определить выбор профессии и судьбы, — уверен Тимур Садыков.
Сегодня навыки использования 3D-принтера, квадрокоптера или шлема виртуальной реальности важны сами по себе, согласна и директор Центра трансформации образования московской школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская. Разумеется, знакомство с технологиями должно проходить не как игра или аттаркцион, а в процессе решения значимых учебных задач, считает она.
— Мы живем в условиях новой технологической реальности, игнорировать этот факт просто невозможно.
Обновить содержание предмета «Технология» в школах и усовершенствовать методы обучения ранее поручал президент Владимир Путин. Это задание правительству глава государства зафиксировал в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанном в мае прошлого года.