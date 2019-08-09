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07:40 (мск), источник: Российская газета

Россияне перестали доверять даже близким родственникам

Почти половина респондентов, отвечая на вопрос, много ли есть людей, которым они доверяют, заявили, что их мало или нет совсем.

Источник: Reuters

Такие данные содержатся в исследовании, которое проводили эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ.

Доверие, как поясняют ученые, одна из составных частей социального капитала. Но, как выяснилось в ходе опроса, динамика межличностного доверия имеет отрицательный характер, поскольку людей, которым стоит доверять, по мнению почти 30 процентов опрошенных, стало меньше. И лишь 6 процентов респондентов считают, что их стало больше.

Наибольшие надежды на расширение числа людей, заслуживающих доверия, испытывает молодежь.

После достижения 55 лет надежды на это заметно угасают. Людям этого возраста в большей степени свойственно ожидание сокращения социального окружения, заслуживающего доверия.

Численность респондентов, ожидающих подобного сокращения, в этом возрастном интервале вдвое больше, чем в предыдущем (45−54 года).

Участники опроса говорили, что стали меньше доверять коллегам (снижение на 25 процентов), друзьям (на 18,2 процента) и родственникам (на 12,6 процента).
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Тем временем, Россия обгоняет многие страны и находится недалеко от США — там доверяют своему окружению 35 процентов населения, напомнил в разговоре с «РГ» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Существует такой проект — международное исследование ценностей, — пояснил эксперт. — Он мониторит показатель доверия людей к своему окружению по разным странам. По данным из этого проекта, в России межличностное доверие достаточно высокое».

То же самое показывают исследования, проведенные Финансовым университетом. По словам Зубца, сегодня более 30 процентов россиян (32−34 процента в зависимости от территории и времени проведения исследования) доверяют своему социальному окружению.

«Мы не видим никаких признаков, что уровень социального доверия к своему окружению в нашей стране падает, — уверяет Зубец. — Но, с другой стороны, нам далеко до таких лидеров по межличностному доверию как Китай и Швеция. Там своему окружению доверяет более 60 процентов населения».

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