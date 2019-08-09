07:40 (мск), источник: Российская газета
Россияне перестали доверять даже близким родственникам
Почти половина респондентов, отвечая на вопрос, много ли есть людей, которым они доверяют, заявили, что их мало или нет совсем.
Такие данные содержатся в исследовании, которое проводили эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте РФ.
Доверие, как поясняют ученые, одна из составных частей социального капитала. Но, как выяснилось в ходе опроса, динамика межличностного доверия имеет отрицательный характер, поскольку людей, которым стоит доверять, по мнению почти 30 процентов опрошенных, стало меньше. И лишь 6 процентов респондентов считают, что их стало больше.
Наибольшие надежды на расширение числа людей, заслуживающих доверия, испытывает молодежь.
Численность респондентов, ожидающих подобного сокращения, в этом возрастном интервале вдвое больше, чем в предыдущем (45−54 года).
Тем временем, Россия обгоняет многие страны и находится недалеко от США — там доверяют своему окружению 35 процентов населения, напомнил в разговоре с «РГ» директор Института
«Существует такой проект — международное исследование ценностей, — пояснил эксперт. — Он мониторит показатель доверия людей к своему окружению по разным странам. По данным из этого проекта, в России межличностное доверие достаточно высокое».
То же самое показывают исследования, проведенные Финансовым университетом. По словам Зубца, сегодня более 30 процентов россиян (32−34 процента в зависимости от территории и времени проведения исследования) доверяют своему социальному окружению.
«Мы не видим никаких признаков, что уровень социального доверия к своему окружению в нашей стране падает, — уверяет Зубец. — Но, с другой стороны, нам далеко до таких лидеров по межличностному доверию как Китай и Швеция. Там своему окружению доверяет более 60 процентов населения».