Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Борис Николаевич, я не готов»Почему Ельцин назвал преемником Путина
Фоторепортажи
26Светлое прошлое
14Скончался король «русского шансона» эмигрантской волны Вилли Токарев
10:11 (мск), источник: РИА Новости

Кардиохирург рассказал, что будет при ежедневном употреблении бокала вина

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Чтобы сохранить здоровье сердца, необходимо вести здоровый образ жизни и получать положительные эмоции, а вот бокал вина в день не способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, считает заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

Источник: Reuters

По его словам, мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за разницы в гормональном фоне, большей подверженности стрессу и склонности к нездоровому образу жизни.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. ВОЗ прогнозирует, что в 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрет около 23,6 миллиона человек, отмечается на сайте организации.

Как следует из статистики Минздрава, количество операций на сердце в России ежегодно увеличивается, в 2018 году их было проведено 390,5 тысяч, тогда как в 2014 году — 283 тысячи.
Новость
10 признаков того, что вы слишком много пьете

«Одна из причин (более высокой заболеваемости среди мужчин — ред.) заключается в том, что у женщин в детородном возрасте гормональный фон, в частности женские половые гормоны (эстрогены), служит фактором, препятствующим повреждению стенки артерий. Кроме того, женщины более стрессоустойчивы и менее агрессивны, их эмоции чаще направлены на позитивные вещи — на семью, детей. Мужчины больше подвержены стрессам, больше склонны к нездоровому образу жизни и разным излишествам», — рассказал РИА Новости Попов.

Он уточнил, что факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний также являются неправильное питание, вредные привычки, особенно курение, стрессы и генетические факторы.

По словам врача, самыми распространенными сердечно-сосудистым заболеванием являются ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт. Болеют чаще всего этими заболеваниями люди в пожилом и старческом возрасте, в связи с накоплением изменений в сосудах и сердце, пояснил Попов.

По его словам, чтобы сохранить сердце здоровым и снизить риск развития заболеваний, необходимо придерживаться правил здорового питания и вести активный образ жизни. Однако во всем нужен разумный подход, уточнил кардиохирург.

Большинство из нас уверены: достаточно съесть нужный продукт, выпить нужную таблетку и все будет хорошо. Так не бывает. Необходимо изменить образ жизни. Это тоже не гарантия, но риски уменьшает значительно.
Вадим Попов

Он также считает, что профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний являются и положительные эмоции, так как стресс — это одна из основных причин, влияющих на развитие болезней. Оптимистичный настрой очень важен, он помогает снять многие проблемы даже в очень сложных ситуациях, добавил доктор.

Новость
Помогает сердцу, вредит печени. 7 фактов о вине, которые стоит знать всем

Врач отметил, что мнение о том, что бокал красного вина в день может положительно влиять на работу сердца, не подтверждено научно — исследования, которые проводились на больших группах пациентов, показали, что особого влияния на изменения в сосудах вино не оказывает.

Однако, по словам врача, бокал вина в день — это довольно безопасная доза, поэтому если человеку это помогает снять стресс, то его можно себе позволить, но употреблять вино в надежде на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний не имеет смысла.

Посещать кардиолога после 40 лет следует раз в год, еще лучше проходить регулярно диспансеризацию, подчеркнул Попов.

По его словам, внимание специалиста требуют любые боли в области грудной клетки, их нельзя терпеть и относиться к ним легкомысленно. Кроме того, признаками нарушения в работе сердечно-сосудистой системы являются одышка, снижение толерантности к физической нагрузке и изменения в состоянии нижних конечностей, добавил врач.

Читайте также
«Специальный репортаж»: Истина в вине
Во время загрузки произошла ошибка.
17 октября 2018© Ньюстюб
 В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Подозреваемые в убийстве трех человек подростки найдены мертвыми
Атамбаева поместили в СИЗО
Почему Борис Ельцин назвал преемником Владимира Путина
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка
Во Франции подняли вопрос о российских займах царских времен
Совы обнаружили спрятанную в лесу камеру и напали на нее (видео)
Трамп рассказал о причине своего отказа от спиртного
Россияне перестали доверять даже близким родственникам
Здоровье
7 фраз о ПМС, которые нельзя говорить вслух Лучше порекомендуйте хорошего врача.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
«Лимузин Путина» попал в первое ДТП (фото) В Астрахани произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Aurus
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна раскритиковала «Юмориста» Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями от просмотра дебютной картины Михаила Идова с подписчиками в инстаграме
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Дети
Принц Джордж и забияка Шарлотта поддержали родителей на регате Сын Кейт Миддлтон примерил капитанскую фуражку, а дочь показала публике язык
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь