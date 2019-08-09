Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка

Россиянки, которые рожают больше трех детей, обычно делают это после 30 лет. Четвертого ребенка женщины в России чаще всего рожают в 33 года, а пятого и всех последующих — после 34 лет.
Всего же в прошлом году в стране родились 1,6 млн человек.
В основном россиянки откладывают рождение первого ребенка из-за того, что предпочитают сначала получить образование и построить карьеру, рассказал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин. По его словам, увеличение среднего возраста рождения ребенка — общемировая тенденция, поэтому и в России он также будет расти.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что темпы рождаемости в России, скорее всего, продолжат снижаться, хотя сейчас на одну семью приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателем, передавал ТАСС.
Росстат 17 июля сообщил, что население России в январе-мае текущего года сократилось на 180,4 тысячи человек, это более чем на 22% выше аналогичного показателя прошлого года.
Согласно данным ведомства, количество родившихся за данный период составило 600,2 тысячи человек, снизившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года почти на 8%.