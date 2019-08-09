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08:55 (мск), источник: RNS

Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка

Женщины в России в основном рожают первого ребенка в возрасте 26 лет. Вторые роды чаще всего происходят в 30 лет, а третьи — в 31 год. Такие данные за 2018 год приводит RT со ссылкой на Росстат.

Источник: Reuters

Россиянки, которые рожают больше трех детей, обычно делают это после 30 лет. Четвертого ребенка женщины в России чаще всего рожают в 33 года, а пятого и всех последующих — после 34 лет.

Всего же в прошлом году в стране родились 1,6 млн человек.

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В основном россиянки откладывают рождение первого ребенка из-за того, что предпочитают сначала получить образование и построить карьеру, рассказал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин. По его словам, увеличение среднего возраста рождения ребенка — общемировая тенденция, поэтому и в России он также будет расти.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что темпы рождаемости в России, скорее всего, продолжат снижаться, хотя сейчас на одну семью приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателем, передавал ТАСС.

Росстат 17 июля сообщил, что население России в январе-мае текущего года сократилось на 180,4 тысячи человек, это более чем на 22% выше аналогичного показателя прошлого года.

Согласно данным ведомства, количество родившихся за данный период составило 600,2 тысячи человек, снизившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года почти на 8%.

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