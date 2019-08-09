Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Борис Николаевич, я не готов»Почему Ельцин назвал преемником Путина
Фоторепортажи
14Прогулка по Марсу
12На территории воинской части в Красноярском крае прогремел взрыв
15:20 (мск), источник: Интерфакс

Минкультуры предложило запретить приносить свою еду в кинозал

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — Министерство культуры РФ разработало проект поправок в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Поправки включают в себя правила работы и посещения кинотеатров, а также некоторые аспекты обеспечения безопасности зрителей. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: CC0/Derks24

Новые правила предусматривают несколько запретов для посетителей.

В частности, предлагается запретить зрителям приносить в зал свои продукты питания, алкогольные и прохладительные напитки. Разрешат проносить только то, что было куплено на территории кинотеатра.
Новость
Мужчина 16 лет снимал кинотеатры (фото)

Запрещено будет проносить в кинотеатры оружие и боеприпасы, колющие или режущие предметы, взрывчатые и другие опасные вещества, а также наркотики и стимуляторы. Запрет может распространиться также на пиротехнику и громоздкие предметы.

Прописан запрет на проведение фотоаудиовидеозаписи фильмов в кинозалах или их фрагментов — независимо от цели записи.

В документе уточняется, что администрация кинотеатра вправе не допустить зрителя на фильм или удалить его из зала в случае нарушения им правил посещения или причинения вреда имуществу кинотеатра.

У посетителей кинотеатров между тем появятся и некоторые права. В частности, зрители в течение пяти дней с момента сеанса смогут требовать возврата стоимости билета, если была отмена, замена фильма по вине кинотеатра, или если показ фильма был некачественным.
Новость
Фильмы «Один дома» и «Ночь в музее» переснимут

Кроме этого, предлагается закрепить право посетителей возвращать билет и деньги за него до начала показа.

Поправки будут регулировать соблюдение требования закона о защите детей от вредной информации.

Гражданам должна быть предоставлена возможность ознакомления с правилами посещения кинотеатра до покупки билета, в том числе онлайн.

Кроме того, Минкультуры предлагает законодательно закрепить обязанности кинотеатров по обеспечению безопасности зрителей. Кинотеатры обяжут информировать посетителей об их действиях в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, а также организовывать эвакуацию посетителей кинотеатра.

Россия предприняла демарш из-за призыва США к протестам
Почему Борис Ельцин назвал преемником Владимира Путина
Кадыров ответил возмущенным его словами о Шамиле дагестанцам
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка
Ученые выяснили, как заставить зубы вырасти заново
В Белом море заметили сборщика радиоактивных отходов
В Омске на здании появилась капля, «разбивающая» бетон (фото)
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
«Лимузин Путина» попал в первое ДТП (фото) В Астрахани произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Aurus
Кино
Актер из «Друзей» превратился в затворника Мэттью Перри, по данным инсайдеров, перестал покидать нью-йоркский отель
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Дети
Принц Джордж и забияка Шарлотта поддержали родителей на регате Сын Кейт Миддлтон примерил капитанскую фуражку, а дочь показала публике язык
Леди
Молодая любовница Виторгана показала идеальную фигуру в бикини Актриса радует поклонников идеальными формами.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь