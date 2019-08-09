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13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кошачья банда «устроила собрание» в гараже у американца (видео)

Чем котики занимались внутри — осталось тайной.

Пользователь Reddit, который живет в американском штате Огайо, опубликовал на ресурсе забавное, но немного пугающее видео, снятое камерой наблюдения над его гаражом.

По словам мужчины, они с супругой забыли закрыть гараж на ночь, а утром при просмотре записи обнаружили нечто странное.

Около трех часов ночи шесть котов очень уверенно, один за одним, проследовали на «собрание» в тот самый гараж. А последний кот даже оглянулся, чтобы проверить, все ли члены кошачьей банды на месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как долго животные пробыли в гараже и что конкретно они там делали — неизвестно. Но, судя по видео, у них той ночью намечалось что-то серьезное.

Екатерина Гура

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