13:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кошачья банда «устроила собрание» в гараже у американца (видео)
Чем котики занимались внутри — осталось тайной.
Пользователь Reddit, который живет в американском штате Огайо, опубликовал на ресурсе забавное, но немного пугающее видео, снятое камерой наблюдения над его гаражом.
По словам мужчины, они с супругой забыли закрыть гараж на ночь, а утром при просмотре записи обнаружили нечто странное.
Около трех часов ночи шесть котов очень уверенно, один за одним, проследовали на «собрание» в тот самый гараж. А последний кот даже оглянулся, чтобы проверить, все ли члены кошачьей банды на месте.
Как долго животные пробыли в гараже и что конкретно они там делали — неизвестно. Но, судя по видео, у них той ночью намечалось
Екатерина Гура