13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Омске на здании появилась капля, «разбивающая» бетон (фото)
Удивительная оптическая иллюзия.
Художники из екатеринбургской команды Spektr изобразили на стене омского бассейна «Пингвин» трехмерное граффити, изображающее радиальные волны от падающей капли воды.
Оптическая иллюзия под названием «Бетонное эхо» (Concrete echo) создана в рамках фестиваля уличного искусства Stenograffia.
Команда Spektr уже третий год подряд создает подобные архитектурные иллюзии. Помимо Омска, невероятные граффити художников можно увидеть в Томске и Екатеринбурге.
Екатерина Гура