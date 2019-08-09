14:37 (мск), источник: РИА Новости
Вилли Токарева похоронили на Калитниковском кладбище
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Похороны певца Вилли Токарева завершились на Калитниковском кладбище в Москве, сообщила РИА Новости представитель певца.
Гражданская панихида прошла в храме Святителя Николая в московских Котельниках. Проститься с Токаревым пришли десятки поклонников, среди которых семья певца Михаила Шуфутинского, продюсер и певец Владимир Михайлов, политический деятель Сергей Бабурин, автор проекта «Эхо Алтайского фестиваля» Светлана Корелова и многие другие. Соболезнования принимала вдова артиста.
«Завершилось, похоронили», — сказала собеседница агентства.
Вилли Токарев (полное имя Вилен) является одним из самых популярных шансонье в СССР — известен как исполнитель таких песен, как «Небоскребы, небоскребы», «В шумном балагане», «Летят перелетные птицы». В 1974 году он эмигрировал в США, а в 1990-е годы вернулся в Россию. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии «Шансон года». В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме «Я Вас любил», охарактеризовав его как The Master Singer.