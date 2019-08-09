Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат в песне Shallow

Композитор утверждает, что Гага взяла из его песни Almost (2012 год) музыкальный рисунок из трех нот (соль, ля и си-бемоль), который потом прозвучал в Shallow.
Мы хотели полюбовно решить этот вопрос несколько месяцев, предоставили экспертизу профессора музыковеда, который определил, что в двух фрагментах есть сходство. Команда Леди Гаги никакого заключения со своей стороны нам пока не предоставила, хотя мы много раз запрашивали.
Представители певицы не видят в этом проблемы, так как фрагмент, о котором идет речь, можно услышать во многих произведениях. Например, в треке Dust In The Wind, (1978 года).
«Ронсен пытается заработать легкие деньги на имени успешного человека. Это позорно и неправильно», — резюмировал адвокат суперзвезды Орин Снайдер.
Леди Гага исполнила Shallow в фильме «Звезда родилась» вместе с актером Брэдли Купером. После они выступали на «Оскаре», где певица победила в номинации «Лучшая оригинальная песня». Трек также получил две премии «Грэмми» и «Золотой Глобус».