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16:51 (мск), источник: РИА Новости

Леди Гаге грозит многомиллионный иск за плагиат в песне Shallow

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Певице и актрисе Леди Гаге грозит многомиллионный иск от автора песен Стива Ронсена, который утверждает, что мелодию из Shallow, звучавшую в фильме «Звезда родилась», украли из его сочинения, сообщает Page Six.

Источник: AP 2019

Композитор утверждает, что Гага взяла из его песни Almost (2012 год) музыкальный рисунок из трех нот (соль, ля и си-бемоль), который потом прозвучал в Shallow.

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Мы хотели полюбовно решить этот вопрос несколько месяцев, предоставили экспертизу профессора музыковеда, который определил, что в двух фрагментах есть сходство. Команда Леди Гаги никакого заключения со своей стороны нам пока не предоставила, хотя мы много раз запрашивали.
Адвокат музыканта

Представители певицы не видят в этом проблемы, так как фрагмент, о котором идет речь, можно услышать во многих произведениях. Например, в треке Dust In The Wind, (1978 года).

«Ронсен пытается заработать легкие деньги на имени успешного человека. Это позорно и неправильно», — резюмировал адвокат суперзвезды Орин Снайдер.

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Леди Гага исполнила Shallow в фильме «Звезда родилась» вместе с актером Брэдли Купером. После они выступали на «Оскаре», где певица победила в номинации «Лучшая оригинальная песня». Трек также получил две премии «Грэмми» и «Золотой Глобус».

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