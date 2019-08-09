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16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии выбрали самую милую коалу страны

За это звание боролись более сотни животных.

Государственный портал Австралии Tourism Australia провел конкурс красоты среди местных коал.

Конкурс длился два месяца. Сначала представители заповедников и зоопарков присылали фото своих подопечных. Затем среди более ста снимков жюри выбрало 70 участников для четвертьфинала. Самых милых коал, достойных пройти в полуфинал, выбирали австралийцы в соцсетях. В итоге в финал попали 13 животных.

Самая симпатичная коала в Австралии? Спойлер: она безумно милая!

Далее в течение 24 часов пользователи Сети должны были выбрать победителя, и со значительным отрывом в этом конкурсе лидировала 8-месячная малышка по имени Таллоу, которая живет в национальном заказнике Paradise Country Nature Park в Голд Косте.

По данным представителей Tourism Australia, в голосовании за коал приняли участие более миллиона австралийцев.

Екатерина Гура

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