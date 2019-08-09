В Австралии выбрали самую милую коалу страны

Государственный портал Австралии Tourism Australia провел конкурс красоты среди местных коал.
Конкурс длился два месяца. Сначала представители заповедников и зоопарков присылали фото своих подопечных. Затем среди более ста снимков жюри выбрало 70 участников для четвертьфинала. Самых милых коал, достойных пройти в полуфинал, выбирали австралийцы в соцсетях. В итоге в финал попали 13 животных.
Далее в течение 24 часов пользователи Сети должны были выбрать победителя, и со значительным отрывом в этом конкурсе лидировала 8-месячная малышка по имени Таллоу, которая живет в национальном заказнике Paradise Country Nature Park в Голд Косте.
По данным представителей Tourism Australia, в голосовании за коал приняли участие более миллиона австралийцев.