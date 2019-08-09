17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Студентка МГУ собирает памятники Ленину на постсоветском пространстве (фото)
Никакой политики, только культурное наследие.
Недавно в соцсетях стала популярна фотография молодой девушки, «целующей» Ленина. Снимок был сделан в
Автором фото и главной моделью является студентка филологического факультета МГУ по имени Алиса Цыганкова, и ее можно назвать настоящей поклонницей Владимира Ильича. А точнее, его памятников и скульптур.
Девушка ведет блог в Instagram под названием «Памятник Ленину», в котором собирает снимки монументов вождя, сохранившихся на постсоветском пространстве.
Часть фото Алиса делает сама, а часть ей присылают подписчики.
Екатерина Гура