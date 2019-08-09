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17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Студентка МГУ собирает памятники Ленину на постсоветском пространстве (фото)

Никакой политики, только культурное наследие.

Недавно в соцсетях стала популярна фотография молодой девушки, «целующей» Ленина. Снимок был сделан в Улан-Удэ у знаменитого бюста вождя.

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Автором фото и главной моделью является студентка филологического факультета МГУ по имени Алиса Цыганкова, и ее можно назвать настоящей поклонницей Владимира Ильича. А точнее, его памятников и скульптур.

Девушка ведет блог в Instagram под названием «Памятник Ленину», в котором собирает снимки монументов вождя, сохранившихся на постсоветском пространстве.

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Часть фото Алиса делает сама, а часть ей присылают подписчики.

Девушка отмечает, что ее блог свободен от оценок советского опыта, а ее интересует только культурное наследие бывшего Советского Союза.
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Екатерина Гура

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