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18:44 (мск), источник: Популярная механика

США вернутся к применению цианидных бомб

Цианидная бомба — неофициальное, но широко используемое в прессе, название ловушки M-44. При срабатывании ее механизма устройство разбрызгивает вокруг высокотоксичный цианид натрия.

Источник: AP 2019

Ловушка предназначена для уничтожения койотов, диких лис и одичавших собак. Однако, с тем же успехом «бомба» отравит и убьет любого зверя, польстившегося на приманку, даже если это и не койот. Это было главной причиной того, что применение M-44 с самого начала вызывало волну критики.

Власти признают критику отчасти справедливой. Согласно правительственным данным, в 2018 году M-44 убили 6579 животных, в том числе более 200 «нецелевых» зверей, включая енотов опоссумов, скунсов и медведя.

Эти цифры, вероятно, значительно недооценивают число погибших, так как Службы дикой природы печально известны плохим сбором данных.
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Особенную остроту сюжет приобрел после того, как в 2017 году в Огайо M-44 взорвалась, убив слишком любопытного лабрадора и ранив мальчика, выгуливавшего собаку. Семья мальчика подала судебный иск к США. Это привело к тому, что в прошлом году использование M-44 было приостановлено на территории всей страны.

Как сообщает портал phys.org, инициаторами «перезапуска» ядовитой ловушки являются фермеры, которым, в общем-то, безразличны судьбы редких животных и соседских собак, а вот собаки одичавшие могут принести хлопоты и убытки.

Агентство по охране окружающей среды добавило некоторые новые ограничения к правилам использования M-44. Теперь устройства не могут быть размещены в пределах 100 футов от дороги, а в 15 футах от них (5 метров) должно быть расположено хорошо видимое предупреждение.

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